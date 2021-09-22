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Eyüpsultan'da 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı 

EYÜPSULTAN'da gece saatlerinde 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Eylül 2021 Çarşamba 08:45
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Eyüpsultan'da 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı 

Yangın Eyüpsultan, Düğmeciler Mahallesinde saat 03.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Sait Köknar Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın çatısından yükselen alevleri gören mahalle sakinleri önce komşularını uyandırdı daha sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale etti. Polis ekipleri önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın çatısında hasar meydana geldi. 

MİLLETİ UYANDIRDIK

Yangını gören bir mahalle sakini Hüseyin Demirok, "Bir tane adam çığlık attı, biz onun sesine çıktık dışarı kimse yoktu burada. Baktık çatı yanıyor milleti uyandırmaya başladık. Tabi evden çıkmayanda oldu. Camlar patladı büyük ihtimalle aşağı bir şeyler düştü. Çünkü apartmanın arkası da var yaralı yok" dedi.  

ALEVLER CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yangın çıkan binanın çatısından yükselene alevler vatandaşların çektikleri cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde binanın çatısı alev alev yanarken, mahalle sakinlerinin de panik içerisinde oldukları görülüyor. Görüntülerin devamında ise itfaiye ekiplerinin olay yerine geldiği ve yangına müdahale ettiği görülüyor. 

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yangın EyüpsultanDüğmeciler MahallesiEvBinaçatıYangınItfaiye
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