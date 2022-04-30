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Eyüpsultan'da minibüs taksinin üstüne devrildi

EYÜPSULTAN, Silahtarağa Caddesi'nde refüjdeki demir bariyerleri parçalayan ve içinde 6 yolcunun olduğu belirtilen minibüs, karşı şeride geçerek taksiye çarptı. Bir motosikletli de taksiye çarptı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Nisan 2022 Cumartesi 10:18
Eyüpsultan'da minibüs taksinin üstüne devrildi

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Feci kazada ilk belirlemelere göre taksi şoförü, minibüs şoförü, taksiye çarpan motosikletli ile minibüsteki bir yolcu olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bariyerleri parçalayan minibüs, karşı şeride geçerek taksiye çarpıyor. Taksiye de motosikletli çarpıyor. Görüntülerin devamında çevredekiler koşarak kazanın olduğu yere gidiyor.

DHA

Son Güncelleme: 30.04.2022 10:36
Anahtar Kelimeler:
EyüpsultanMinibüsTaksiKazaTrafik Kazası
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