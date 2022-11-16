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Fatih'te doÄŸal gaz alt yapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda patlama: 10 yaralÄ±

FATÄ°H'te Ä°GDAÅž ekiplerinin alt yapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda doÄŸal gaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±ndan olduÄŸu iddia edilen patlama meydana geldi. YÃ¼kselen alevler 3 katlÄ± binanÄ±n giriÅŸ katÄ±na sÄ±Ã§rarken, 10 kiÅŸi yaralandÄ±.Â 

16 KasÄ±m 2022 Ã‡arÅŸamba 22:36
Fatih'te doÄŸal gaz alt yapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda patlama: 10 yaralÄ±

Patlama, saat 20.45 sÄ±ralarÄ±nda, Fatih Seyit Ã–mer Mahallesi Evliya Sokak'ta meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, sokakta kazÄ± yapan Ä°GDAÅž ekipleri ÅŸerit Ã§ekerek doÄŸal gaz alt yapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda bilinmeyen nedenle oluÅŸan doÄŸal gaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±ndan patlama yaÅŸandÄ±. YÃ¼kselen alevler 3 katlÄ± binanÄ±n giriÅŸ katÄ±na sÄ±Ã§radÄ±. Daire de alev alev yanarken bildirilmesi Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da itfaiye, saÄŸlÄ±k ve polis ekibi sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri ilk mÃ¼dahalelilerinin ardÄ±ndan yaralanan 3'Ã¼ Ä°GDAÅž personeli 10 kiÅŸiyi Ã§evredeki hastanelere kaldÄ±rdÄ±. Ã‡Ä±kan yangÄ±n itfaiye ekiplerince kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Fatih Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet ErgÃ¼n Turan olay yerine gelerek inceleme yaptÄ±. Ekiplerin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihFatih Seyit Ã–mer MahallesiEvliya SokakDogal GazÃ§alÄ±ÅŸmaPatlama
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