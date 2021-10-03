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Fatih’te satılık arsa

Fatih’te bir arsa üzerindeki 3 katlı binayla satılacak

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
03 Ekim 2021 Pazar 13:05
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Fatih’te satılık arsa

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Fatih’te arsa nitelikli taşınmaz, İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından açık artırma usulüyle satılacak. Gayrimenkul; İstanbul ili, Fatih ilçesi, Nişanca mahallesi, Mektep mevkii, 755 ada, 5 parselde bulunan ARSA nitelikli, 55,14 m2 miktarlı taşınmaz bodrum kat, giriş kat ve 3 normal kattan oluşan bina durumunda bulunuyor. 

5.334.795 TL. kıymetindeki taşınmaz, 9 Kasım 2021 günü saat 10.15-10.20 arasında İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu B Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 No'lu Odada satışa sunulacak. 

İhaleyle ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 03.10.2021 13:17
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