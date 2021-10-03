Fatih’te satılık arsa

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Fatih’te arsa nitelikli taşınmaz, İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından açık artırma usulüyle satılacak. Gayrimenkul; İstanbul ili, Fatih ilçesi, Nişanca mahallesi, Mektep mevkii, 755 ada, 5 parselde bulunan ARSA nitelikli, 55,14 m2 miktarlı taşınmaz bodrum kat, giriş kat ve 3 normal kattan oluşan bina durumunda bulunuyor.

5.334.795 TL. kıymetindeki taşınmaz, 9 Kasım 2021 günü saat 10.15-10.20 arasında İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu B Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 No'lu Odada satışa sunulacak.