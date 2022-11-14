Fener Rum Patriği Bartholomeos: Nefretle kınıyoruz

İSTANBUL - Fener Rum Patriği Bartholomeos, İstiklal Caddesi’nde bombalı saldırının olduğu alana geldi. Bartholomeos, "İnşallah memleketimize daimi barış, birlik ve beraberlik en kısa zamanda döner ve insanlar mesut, refah yaşarlar. Temennimiz ve dualarımız bu istikamettedir. Dünkü olayı nefretle kınıyoruz, şiddetle kınıyoruz" dedi.



İstiklal Caddesi’nde dün gerçekleşen bombalı saldırının ardından, olay yerine kurulan platforma vatandaşlar tarafından karanfil bırakılmaya devam ediyor. Fener Rum Patriği Bartholomeos da, patlamanın yaşandığı yere geldi. Burada konuşan Bartholomeos, "Bütün sabah ve akşam dualarımızda, ayinlerimizde Yüce Allah’a bunu niyaz ediyoruz. İnşallah memleketimize daimi barış, birlik ve beraberlik en kısa zamanda döner ve insanlar mesut, refah yaşarlar. Temennimiz ve dualarımız bu istikamettedir. Dünkü olayı nefretle kınıyoruz, şiddetle kınıyoruz" dedi.



Farklı ülkelerin konsolosluklarından temsilciler de platforma karanfil bıraktı. İsrail Başkonsolosluğu adına bırakılan çiçeğe vatandaşlar tepki gösterdi.