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Fizyoterapistin halı sahada ölümü

FATİH'te 41 yaşındaki Fizyoterapist Koray Çınar, halı saha maçı sırasında bir anda yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan bir kız çocuğu babası Çınar'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Koray Çınar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çınar ile halı saha maçında olan arkadaşı Hüseyin Kaçmaz, "Ambulans arandı ama gelmedi. Kendimiz götürdük hastaneye. Biz 10-15 dakika ambulans bekledik. Ambulans yeri bilmiyoruz, bulamıyoruz demiş" dedi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Eylül 2021 Cuma 11:18
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Fizyoterapistin halı sahada ölümü

Arkadaşlarıyla futbol maçı için, çarşamba günü saat 19.00 sıralarında, Şehremini Anadolu Lisesi'ne ait halı sahaya giden 41 yaşındaki bir çocuk babası Koray Çınar, maç sırasında bir anda yere yığılarak fenalaştı. Arkadaşları bir süre bekledikten sonra kendi imkanlarıyla Çınar'ı hastaneye kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çınar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. 4 yaşında bir kız çocuğu olan Çınar için dün öğle namazının ardından Bahçelievler Şirinevler Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenledi. Törenin ardından cenaze gözyaşları içinde Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.  

"ÇEVREMİZDE 3-4 HASTANE VARDI"

Maçtaki arkadaşlarından biri olan Hüseyin Kaçmaz, "Dün halı sahada maç yapıyorduk. Yarım saat 40 dakika sonra yığıldı, kaldı, yere. Şaka yapıyor zannettik çünkü biz de yorulunca falan kendimizi yere atıyoruz. Şaka değildi, biraz orada müdahale ettik, arkadaşlarımız sağlıkçı zaten. Ambulans arandı ama ambulans gelmedi. Yakın olduğumuz için kendimiz götürdük hastaneye. Biz 10-15 dakika falan ambulans bekledik, gelmedi. Orada gerekli şeyleri yaptılar ama olmadı. Çevremizde 3-4 hastane vardı. Ambulans yeri bilmiyoruz, bulamıyoruz demiş. Şehremini Lisesi'ni bilmeyen yoktur" dedi.  

"KENDİMİZ GÖTÜRDÜK"

Ambulans için kendisinin aradığını belirten Çağrı Kaçmaz ise, "Yaşını sordu sonra bizi başka bir birime aktardılar. O birim bize yapmamız gerekenleri söyledi. Okulu söyledim, 'okulu bilmiyoruz' dediler. Ben de 'ambulansa bağlayabiliyorsanız bağlayın tarif edeyim' dedim, 'bağlayamıyoruz' dediler. Ambulans da halı sahaya 40 dakika sonra gelmiş zaten. Kendimiz götürdük" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihHalı SahaFizyoterasipstKoray Çınar
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