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Gaziosmanpaşa'da kavga eden kardeşlerden biri evi ateşe verdi 

GAZİOSMANPAŞA'da gece saatlerinde iddiaya göre kardeşler arasında çıkan kavga sonrasında bir kişi oturdukları daireyi henüz bilinmeyen bir nedenle ateşe vererek kaçtı. Daire de çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 1 kişi dumandan etkilendi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Ekim 2021 Salı 08:24
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Gaziosmanpaşa'da kavga eden kardeşlerden biri evi ateşe verdi 

Yangın Gaziosmanpaşa, Fevziçakmak Mahallesinde saat 04.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, Küçükköy Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katındaki dairede yaşayan ve isimleri öğrenilemeyen kardeşler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. İddiaya göre, çıkan tartışmada ismi öğrenilemeyen kardeşlerden birisi daireyi ateşe vererek kaçtı. Bina sakinleri durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairede çıkan yangına müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında dumandan etkilenen bir kişi ambulansta ayakta tedavi edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu daire de çıkan yangın söndürüldü. Yangın sonrası dairede hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla alakalı bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. 

Yangın çıkan binada oturan bir kişi, "Daire de oturan bir aile kavgasının sonucu içeridekilerden birisi yakmış kaçmış. En üst katta oturuyorum ben, daire boş çıktı. Devamlı kavga oluyormuş içeride. Polis yakaladı bir kişiyi" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziosmanpaşaKardeşKavgaEvYangınCengiz Topel Caddesi
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