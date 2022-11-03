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GaziosmanpaÅŸa'da operasyon: Lav silahÄ±, KalaÅŸnikoflar, el bombalarÄ±...

GAZÄ°OSMANPAÅžA'da, polisin bir eve dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda lav silahÄ±, KalaÅŸnikof marka uzun namlulu silahlar, suikast silahÄ± ve el bombalarÄ± ele geÃ§irildi.

03 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 09:45
GaziosmanpaÅŸa'da operasyon: Lav silahÄ±, KalaÅŸnikoflar, el bombalarÄ±...

GaziosmanpaÅŸa Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, bir evde silah ve mÃ¼himmat bilgisine ulaÅŸtÄ±. Ekipler bu bilgi Ã¼zerine, 27 Ekim PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 00.10 sÄ±ralarÄ±nda Mevlana Mahallesi HayÄ±rlÄ±oÄŸlu Caddesi Ã¼zerinde bulunan sitedeki daireye baskÄ±n yaptÄ±. BaskÄ±nda atÄ±ÅŸa hazÄ±r dolu vaziyette lav silahÄ±, Uzi olarak bilinen suikast silahÄ±, KalaÅŸnikof marka 2 adet uzun namlulu silah, bir tabanca, 3 el bombasÄ± ve bu silahlara ait Ã§ok sayÄ±da mermi ele geÃ§irildi. Operasyonda Åživan B., Deniz A., Yunus Emre O., ve Muhammet Ali B., gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Â GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerin kasten yaralama, hÄ±rsÄ±zlÄ±k, yankesicilik ve Ã§eÅŸitli suÃ§lardan Ã§ok sayÄ±da suÃ§ kaydÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziosmanpaÅŸaSilahKaÃ§ak SilahOperasyon
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