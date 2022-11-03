GaziosmanpaÅŸa'daki cephanelik eve 6 tutuklama

GaziosmanpaÅŸa Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, bir evde silah ve mÃ¼himmat olduÄŸu bilgisine ulaÅŸtÄ±. Ekipler, 27 Ekim PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 00.10 sÄ±ralarÄ±nda Mevlana Mahallesi HayÄ±rlÄ±oÄŸlu Caddesi'nde bulunan sitedeki daireye baskÄ±n yaptÄ±. YapÄ±lan aramalarda atÄ±ÅŸa hazÄ±r dolu vaziyette lav silahÄ±, Uzi olarak bilinen suikast silahÄ±, kalaÅŸnikof marka 2 adet uzun namlulu silah, bir tabanca, 3 el bombasÄ± ve bu silahlara ait Ã§ok sayÄ±da mermi ele geÃ§irildi. Operasyonda Åživan B., Deniz A., Yunus Emre O., ve Muhammet Ali B., gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerin suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu olmasÄ± ÅŸÃ¼phesiyle Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerine bilgi verildi.

SÄ°LAHLARIN NEREDEN ALINDIÄžI ARAÅžTIRILIYORÂ

SÃ¶z konusu adreste incelemelerde bulunan organize ekipleri, ÅŸÃ¼phelilerin ifadelerinden yola Ã§Ä±karak B.K, M.A ve N.U isimli 3 kiÅŸiyi daha gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. ÅžÃ¼phelilerin suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ adÄ±na Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendiren ekipler, silahlarÄ±n nereden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlenmesi ve ÅŸÃ¼phelilerin hedefindeki kiÅŸilerin kim olduÄŸunun tespit edilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlattÄ±. Operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 7 ÅŸÃ¼pheli ise emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. ÅžÃ¼phelilerden 6'sÄ± tutuklanÄ±rken 1 kiÅŸi ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest kaldÄ±.