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Gecekonduyu silah imalathanesine çeviren şüpheli yakalandı 

SULTANGAZİ'de bir gecekonduya düzenlenen baskında  piyasadan temin ettiği kurusıkı tabancaları gerçek fişek atabilen tabancaya dönüştürerek, İstanbul ili genelinde suç örgütlerine sattığı iddia edilen şüpheli V.D. yakaladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Aralık 2021 Perşembe 11:28
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Gecekonduyu silah imalathanesine çeviren şüpheli yakalandı 

Gecekonduda yapılan aramalarda 8 adet namluları değiştirilmiş, atışa ve kullanılmaya hazır vaziyette tabanca , 3 adet namlusu değiştirilecek kurusıkı tabanca ile çok sayıda tabanca parçası ve tabancaların namlularını değiştirme maksadıyla kullanılan makine ve aletler ele geçirildi. Şüpheli V.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, V.D. isimli kişinin Sultangazi’de bulunan bir gecekondu içerisinde, piyasadan temin ettiği kurusıkı tabir edilen ses ve gaz tabancalarının namlularını değiştirerek gerçek fişek atabilen tabanca haline getirdiği bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler söz konusu gecekonduyu ve V.D.'yi yakın takibe aldı. Şüphelinin gecekonduya giriş yapması üzerine harekete geçildi. 

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gecekonduya baskın düzenleyen ekipler kurulan özel düzeneklerle içerisinin adeta bir silah imalathanesine dönüştüğünü gördü. Baskında, 8 adet namluları değiştirilmiş, atışa ve kullanılmaya hazır vaziyette tabanca, 3 adet namlusu değiştirilecek kurusıkı tabanca, çok sayıda tabanca parçası ile tabancaların namlularını değiştirme maksadıyla kullanılan makine ve aletler ele geçirildi.  6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yakalanarak gözaltına alınan V.D., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultangaziSilahImalatKaçak
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