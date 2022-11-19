Gemi makine arÄ±zasÄ± yaptÄ±, Ä°stanbul BoÄŸazÄ± trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±

KÄ±yÄ± Emniyeti Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "AmbarlÄ±'dan Novorossiysk'ye seyir halindeyken Kandilli Ã¶nlerinde makine arÄ±zasÄ± yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi iÃ§in KÄ±lavuz KaptanÄ±mÄ±z, KURTARMA-5, KURTARMA-7 RÃ¶morkÃ¶rÃ¼mÃ¼z ve KEGM-5 botumuz ivedilikle olay yerine sevk edildi. Ä°stanbul BoÄŸazÄ± gemi trafiÄŸi, geÃ§ici olarak askÄ±ya alÄ±ndÄ±." ifadelerine yer verildi.

Gemi AhÄ±rkapÄ±'ya Ã§ekildi, Ä°stanbul BoÄŸazÄ± gemiÂ trafiÄŸine aÃ§Ä±ldÄ±

Kandilli aÃ§Ä±klarÄ±nda konteyner gemisi makine arÄ±zasÄ± verdi. KÄ±yÄ± Emniyeti kurtarma ekipleri sevk edilirken, Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda askÄ±ya alÄ±nan gemi trafiÄŸi, KAPPA isimli geminin AhÄ±rkapÄ±'ya Ã§ekilmesiyle yeniden trafiÄŸeÂ aÃ§Ä±ldÄ±.

KÄ±yÄ± Emniyeti Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "AmbarlÄ±'dan Novorossiysk'ye seyir halindeyken Kandilli Ã¶nlerinde makine arÄ±zasÄ± yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi iÃ§in KÄ±lavuz KaptanÄ±mÄ±z, KURTARMA-5, KURTARMA-7 RÃ¶morkÃ¶rÃ¼mÃ¼z ve KEGM-5 botumuz ivedilikle olay yerine sevk edildi. Ä°stanbul BoÄŸazÄ± gemi trafiÄŸi, geÃ§ici olarak askÄ±ya alÄ±ndÄ±." ifadelerine yer verildi.

AmbarlÄ±â€™dan Novorossiyskâ€™ye seyir halindeyken, Kandilli Ã¶nlerinde makine arÄ±zasÄ± yaÅŸayan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi, UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ± KÄ±yÄ± Emniyeti Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ait KURTARMA-5 ve KURTARMA-7 isimli RÃ¶morkÃ¶rleri ile KEGM-5 hÄ±zlÄ± tahlisiye botu refakatinde AhÄ±rkapÄ±'ya Ã§ekildi. Geminin AhÄ±rkapÄ±'ya Ã§ekilmesinin ardÄ±ndan boÄŸaz, Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ olarak trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±.