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Güngören'de 4 katlı tekstil imalathanesinde yangın ve patlamalar

GÜNGÖREN'de tekstil malzemeleri üretilen 4 katlı iş yerinde yangın çıktı. Patlamaların da olduğu yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Şubat 2022 Cuma 16:25
Güngören'de 4 katlı tekstil imalathanesinde yangın ve patlamalar

Sanayi Mahallesi, Sinan Paşa Sokak'ta tekstil malzemeleri üretilen 4 katlı binada saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında patlamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Alevler yan binaya da sıçradı. Olayda ilk belirlemelere göre iş yerinde çalışan 6 kişi yaralandı. Ambulansa alınan yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

CAMİDE PANİK 

Yangın çıktığı sırada cuma namazı için yakındaki camide bulunan cemaat korku dolu anlar yaşadı. Yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görgü tanığı Dursun Altıntaş, "Biz camide namaz kılıyorduk. Namaz bittikten sonra arkamızda sıcaklık hissettik. Döndük baktık alev camiye vuruyor. Yandaki dükkandan alevler çıktı. Bomba gibi patlamalar yaşandı. Tekstil yeri yanıyor. İçerde kimse var mı bilmiyoruz. Felaket bir şekilde patlama oldu." dedi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonrası kontrol altına alındı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GüngörenSanayi MahallesiSinan Paşa SokakTekstilImalatImalathaneYangın
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