Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.257,74
ALTIN
962,44
DOLAR
18,50
STERLİN
19,80
EURO
17,73
Maltepe Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor
Maltepe Üniversitesi 14 Öğretim...
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim...
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi...
Bitlis Eren Üniversitesi 28 Sözleşmeli Personel alıyor
Bitlis Eren Üniversitesi 28...

Gürpınar Hali'nde yasak avlanan 1 ton balık yakalandı

28 Eylül 2022 Çarşamba 11:23
Gürpınar Hali'nde yasak avlanan 1 ton balık yakalandı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yapılan denetimlerde, boy ve zaman yasaklarına aykırı avlanan 1 ton balığa el konuldu. Bir kişiye 7 bin 429 TL idari para cezası uygulandı. 

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinesinde, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı, Deniz Zabıta Amirliği ekipleri Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetim yaptı. Ekipler, boy ve zaman yasaklarına aykırı avlandığı tespit edilen 34 kutu lüfer, 5 kutu istavrit, 3 kılıç balığı ve 35 kalkan balığına el koydu. Yasaklara uymayarak avlanan bir kişiye 7 bin 429 TL idari para cezası uygulandı. El konulan su ürünleri mülkiyeti kamuya geçirilerek, sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gürpınar HaliYasak Avlanma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolmabahçe Sarayı'nın altyapısı yenileniyor
Dolmabahçe Sarayı'nın altyapısı yenileniyor
Bakırköy'de hastane önünde silahlı saldırı; 1 ölü 1 yaralı
Bakırköy'de hastane önünde silahlı saldırı; 1 ölü 1 yaralı
Sarıyer'de motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 
Sarıyer'de motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans