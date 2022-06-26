Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.554,08
ALTIN
992,10
DOLAR
16,89
STERLİN
20,81
EURO
17,83
Eskişehir Teknik Üniversitesi 4/B Programcı alım ilanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi 4/B...
Davulga Belediye Başkanlığı Kadrolu İşçi alım ilanı
Davulga Belediye Başkanlığı Kadrolu...
Kampala Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Kampala Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alıyor
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi...

Hadımköy'de yollar kaçak hafriyattan geçilmez oldu

HADIMKÖY'de sanayi sitesindeki birçok caddeye kaçak dökülen moloz ve inşaat atıkları nedeniyle hafriyat tepecikleri oluştu. Bazı noktalarda hafriyat nedeniyle yol tek şeride düştü. Hafriyat havadan görüntülenirken, Belediyede çalışan Eyüp Soysal "Günlük 8-10 araba kadar hafriyat kaldırıyoruz. Bazen 15 araba da olabiliyor. Sanayi bölgesinden döküm yerine gitmek biraz masraflı olduğu için buraya döküp gidiyorlar. Trafik çok tehlikeli oluyor" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Haziran 2022 Pazar 10:58
Hadımköy'de yollar kaçak hafriyattan geçilmez oldu

Hadımköy'de çok sayıda fabrikanın faaliyet gösterdiği Atatürk Sanayi Sitesi içerisindeki çoğu caddede hafriyat yığınları oluştu. Gece saatlerinde, kimsenin olmadığı anlarda kaçak dökülen hafriyatın bazı yerlerde yola taştığı görüldü. Kamyonların ve otomobillerin sıklıkla kullandığı yolları tek şeride düşüren kaçak hafriyatlar sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler kaza yapmaktan korktuklarını söyledi. Arnavutköy Belediyesi ekipleri inşaat atıklarını kaldırmak için çalışma başlattı. Bölgeye dökülen hafriyat drone ile havadan görüntülendi.  

"BAZI YOLLAR VAR HİÇ GİREMİYORUZ"

Mehmet Çelik, "Yaptıkları iş çok ayıp. Yüklü arabalarımız geçiyor. Gizli boşaltıp kaçıyorlar. Yaptıkları insanlığa sığmaz. Ben buna karşıyım. Bazı yollar var hiç giremiyoruz. Karşıdan gelen araba süratli geliyor karşıdan da araba geldiğinde bir tehlike olabilir." dedi.

"HER AN KAZA OLABİLİR"

Arnavutköy Belediyesinde çalışan Eyüp Soysal "Günlük 8-10 araba kadar kaldırıyoruz hafriyatları. Bazen 15 araba da olabiliyor. Günlük dökülüyor bu sanayi bölgesine. Sanayi bölgesinden döküm yerine gitmek biraz masraflı olduğu için buralara döküp gidiyorlar. Trafik çok tehlikeli oluyor. Çünkü yolun ortasına geliyor. Biz gelip, müdahale etmezsek her an kaza olabilir. Genelde biz bunları yolun kenarlarına kaldırıyoruz. Buradan tamamen kaldırdığımızda alan açılıyor. Tekrar döküyorlar, bu yüzden kenara itiyoruz" 

Fatih Gürhan "Yolun ortasına döküyorlar. İnsanların duyarlı olması lazım. Her şeyi devletten beklemenin bir anlamı yok. Yolu kirlettikten sonra devlet her kişiye bir tane bekçi mi tutacak?  İnsanların duyarlı olması lazım" dedi.  

"20- 30 KAMYON HAFRİYAT DÖKÜYOR"

Onur Çakar, "Önlem almak için gerekirse kamera konulacak. Gerekirse her gün bir belediyeden bir ekip olacak burada. Günde hiç yoksa 20- 30 kamyon hafriyat döküyor. Yolda öbek oluştuğu zaman bir taraf çukur oluyor, arabalar esneme yapıyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HadımköyYolAraçHafriyat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarmanın operasyonunda 66 kilogram uyuşturucu yakalandı
Jandarmanın operasyonunda 66 kilogram uyuşturucu yakalandı
Bağcılar'da dairede yapılan ilaçlama 16 kişiyi hastanelik etti
Bağcılar'da dairede yapılan ilaçlama 16 kişiyi hastanelik etti
Kartal'da kurban satış pazarı kuruldu
Kartal'da kurban satış pazarı kuruldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans