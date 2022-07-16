Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 34
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.382,44
ALTIN
955,87
DOLAR
17,41
STERLİN
20,70
EURO
17,56
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Kapadokya Alan Başkanlığı personel alacak
Kapadokya Alan Başkanlığı personel...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Lisansüstü Programlara Öğrenci Alınacak
Lisansüstü Programlara Öğrenci Alınacak

Hasköy Mezarlığı'nda tahrip edilen mezar taşları yeniden yaptırılıyor

BEYOĞLU, Hasköy Musevi Mezarlığı'nda  tahrip edilen mezar taşlarının yeniden yaptırılması için İstanbul Valiliği çalışma başlattı. Mezarlığa gelen görevliler ölçü aldı. 

16 Temmuz 2022 Cumartesi 14:42
Hasköy Mezarlığı'nda tahrip edilen mezar taşları yeniden yaptırılıyor

Hasköy Yahudi  Mezarlığı'nın güvenlik görevlisi, sabah saatlerinde devriye görevi yaparken, birçok mezarın tahrip edildiğini fark etti. Görevlinin haber vermesi üzerine gelen polis, 81 mezarın zarar gördüğünü tespit etti.. İstanbul Valiliği. tahrip edilen mezar taşlarının yeniden yaptırılması için buguün çalışma başlattı. Mezarlığa gelen görevliler, taşlardan ölçü aldı. 

Bu arada mezarların 18 yaşından küçük Y.Y, Y.B.G, K.G, H.S.Ç. ve H.R.E. tarafından tahrip edildiği tespit edilmişti. Gözaltına alınan çocuklardan 3’ü 12 yaşından küçük oldukları için serbest bırakıldı. 2 çocuk ise adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HasköyHasköy MezarlığıMusevi MezarlığıMezar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaldırımdaki iki kadını ezdi: 1 ölü 
Kaldırımdaki iki kadını ezdi: 1 ölü 
Şişli'de evini ateşe verip balkondan atladı, itfaiye eri son anda kurtardı
Şişli'de evini ateşe verip balkondan atladı, itfaiye eri son anda kurtardı
Avcılar'da otoparkın yanındaki arazide yangın
Avcılar'da otoparkın yanındaki arazide yangın
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans