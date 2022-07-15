Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.382,44
ALTIN
958,05
DOLAR
17,49
STERLİN
20,70
EURO
17,55
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim üyesi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu...
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Personel Alacak
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı...
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi...

Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarını kırdılar

BEYOĞLU'nda bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda 36 mezar taşı kırıldı. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı saldırıyı, "Bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz" açıklamasıyla duyurdu.  Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

15 Temmuz 2022 Cuma 10:48
Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarını kırdılar

Hasköy Mezarlığı'na gece yarısı giren saldırganlar mezar taşlarını kırdı. Polis olay yerine gelerek mezarlıkta incelemelerde bulundu.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı sosyal medya hesaplarından, "Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz" açıklamasını yaptı. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz.  Faillerin bulunması için ilgili birimler harekete geçti. Kutsal değerlere saldıran ve toplumumuzda fitne ve husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla müsade etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluHasköyHasköy MezarlığıHasköy Yahudi MezarlığıTürkiye Hahambaşılığı VakfıMezarMezar TaşıTaşSaldırıZarar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağcılar Meydanı'nda 15 Temmuz sergisi açıldı 
Bağcılar Meydanı'nda 15 Temmuz sergisi açıldı 
Başıboş 2 manda kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı
Başıboş 2 manda kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı
İmamoğlu: İstanbul genelinde afet benzeri bir durum yaşanmadı
İmamoğlu: İstanbul genelinde afet benzeri bir durum yaşanmadı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans