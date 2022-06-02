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"Hayali ihracat operasyonu"nda yeni gözaltılar

İSTANBUL'da geçtiğimiz yıl Aralık ayında yapılan 'Hayali ihracat operasyonunun' ikinci ayağı gerçekleştirildi. Devleti 400 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 1'i gümrük memuru 12 şüpheli gözaltına alındı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Haziran 2022 Perşembe 13:18
"Hayali ihracat operasyonu"nda yeni gözaltılar

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'belgede sahtecilik' ve 'rüşvet' suçlarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz yıl Aralık ayında devleti 700 milyon lira zarara uğrattığı belirtilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi ve o operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinden yola çıkarak şebeke üyesi başka isimlere de ulaştı.

Polisin yaptığı çalışmalarda şebeke üyesi 12 şüpheliye dün operasyon düzenlendi. İstanbul merkez olmak üzere Gaziantep, Edirne, Kocaeli ve Kırklareli illerinde çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 1'i gümrük memuru toplam 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ele geçirildi. Gözaltına alınan şebeke üyelerinin devleti 400 milyon lira zarara uğrattıkları belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceHayali IhracaatIhracaatPolisOperasyonGözaltı
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