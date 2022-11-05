'Huzur Ä°stanbul' denetiminde 1 kilo 346 gram uyuÅŸturucu ele geÃ§irildi

Ä°stanbul Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri dÃ¼n 19.00 ile 23.59 saatleri arasÄ±nda 3 bin 117 Â polis, Â polis helikopteri ve Deniz LimanÄ± Åžube botlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla "Huzur Ä°stanbul" denetimi gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Denetimde 173 bin 660 kiÅŸiye Genel Bilgi Toplama(GBT) yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan kontrollerde haklarÄ±nda arama kararÄ± bulunan 593 ile yoklama kaÃ§aÄŸÄ± 149 olan yakalandÄ±. Denetimde iÅŸyeri ve otomobillerde yapÄ±lan aramalarda ruhsatsÄ±z 57 tabanca ile 5 adet kuru sÄ±kÄ± tabanca ile 169 mermi bulunurken, 1 kilo 346 gram da yuÅŸturucu madde ele geÃ§irildi.

Ã–te yandan denetimde 586 umuma aÃ§Ä±k yerin denetlendiÄŸi, 23 kiÅŸiye para cezasÄ± kesildiÄŸi, 4 yabancÄ± uyruklu kiÅŸinin geri gÃ¶nderme merkezlerine teslim edildiÄŸi, 40 kilogram kaÃ§ak tÃ¼tÃ¼ne el konduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Trafikte yapÄ±lan kontrollerde ise 963 otomobil ve motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 11 aracÄ±n ise trafikten men edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. HatalÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere toplam 176 bin 934 lira para cezasÄ± kesildiÄŸi belirtildi.