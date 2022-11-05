Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 15
aÃ§Ä±k
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
4.216,98
ALTIN
1.004,00
DOLAR
18,57
STERLÄ°N
21,26
EURO
18,52
Ã‡anakkale'de otel satÄ±ÅŸ ihalesi
Ã‡anakkale'de otel satÄ±ÅŸ ihalesi
DiyarbakÄ±r ve Mardin'de VakÄ±f taÅŸÄ±nmazlarÄ± kiraya verilecek
DiyarbakÄ±r ve Mardin'de VakÄ±f...
ÅžanlÄ±urfa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi 100 adet S plakayÄ± kiraya verecek
ÅžanlÄ±urfa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi 100...
PTT A.Åž.'den Ã‡ankaya'da daire satÄ±ÅŸÄ±
PTT A.Åž.'den Ã‡ankaya'da daire...

'Huzur Ä°stanbul' denetiminde 1 kilo 346 gram uyuÅŸturucu ele geÃ§irildi

Ä°STANBUL'da hava destekli "Huzur Ä°stanbul" Â denetimde 4 saatte 173 bin 660 kiÅŸiye kimlik kontrolÃ¼ yapÄ±ldÄ±. Denetimlerde 1 kilo 346 gram uyuÅŸturucu madde ile 57 tabanca ele geÃ§irilirken, haklarÄ±nda arama kararlarÄ± bulunan 593 kiÅŸi yakalandÄ±. Bir otomobilde uyuÅŸturucuyu bulma anÄ± polis kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

05 KasÄ±m 2022 Cumartesi 10:14
'Huzur Ä°stanbul' denetiminde 1 kilo 346 gram uyuÅŸturucu ele geÃ§irildi

Ä°stanbul Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri dÃ¼n 19.00 ile 23.59 saatleri arasÄ±nda 3 bin 117 Â polis, Â polis helikopteri ve Deniz LimanÄ± Åžube botlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla "Huzur Ä°stanbul" denetimi gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Denetimde 173 bin 660 kiÅŸiye Genel Bilgi Toplama(GBT) yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan kontrollerde haklarÄ±nda arama kararÄ± bulunan 593 ile yoklama kaÃ§aÄŸÄ± 149 olan yakalandÄ±. Denetimde iÅŸyeri ve otomobillerde yapÄ±lan aramalarda ruhsatsÄ±z 57 tabanca ile 5 adet kuru sÄ±kÄ± tabanca ile 169 mermi bulunurken, 1 kilo 346 gram da yuÅŸturucu madde ele geÃ§irildi.

Ã–te yandan denetimde 586 umuma aÃ§Ä±k yerin denetlendiÄŸi, 23 kiÅŸiye para cezasÄ± kesildiÄŸi, 4 yabancÄ± uyruklu kiÅŸinin geri gÃ¶nderme merkezlerine teslim edildiÄŸi, 40 kilogram kaÃ§ak tÃ¼tÃ¼ne el konduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Trafikte yapÄ±lan kontrollerde ise 963 otomobil ve motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 11 aracÄ±n ise trafikten men edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. HatalÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere toplam 176 bin 934 lira para cezasÄ± kesildiÄŸi belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ä°STANBUL Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Huzur IstanbulDenetimUyuÅŸturucuNarkotikPolis
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
Ä°stanbul'da kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlere evlerini kiralayan 84 kiÅŸiye 2 milyon 152 bin lira ceza
Ä°stanbul'da kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlere evlerini kiralayan 84 kiÅŸiye 2 milyon 152 bin lira ceza
Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda "av gÃ¼nÃ¼" iptal edildi
Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda "av gÃ¼nÃ¼" iptal edildi
Ä°stanbul ValiliÄŸi uyuÅŸturucu ile mÃ¼cadele rakamlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°stanbul ValiliÄŸi uyuÅŸturucu ile mÃ¼cadele rakamlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans