İBB önünde eylem

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Ağaç ve Peyzaj A.Ş. işçileri, eylem yaptı. İBB'nin Saraçhane binası önünde toplanan işçiler, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten atıldığını öne sürdükleri arkadaşlarının geri alınmasını ve toplu sözleşme imzalanmasını talep etti.



İBB'ye bağlı Ağaç ve Peyzaj A.Ş. işçileri, İBB Saraçhane binası önünde toplandı. Saat 08.00'de toplanan işçiler, saat 11.30'da açıklama yaptı. Yaklaşık 200 kişi, geçen yıl Kasım ayından itibaren işten çıkarıldığını öne sürdükleri 130 kişinin geri alınmasını istedi.



DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, işçilerin anayasal haklarını savunmak için eylem başlattığını ifade ederek, "Ağaç A.Ş. işçileri bugün anayasal haklarına sahip çıkmak için sokağa çıktılar. Sendikalarına sahip çıkmak için sokağa çıktılar. İnsanca yaşayacak ücreti talep etmek için sokağa çıktılar. Bu talep asla karşılıksız kalmayacak. Bu mücadelenin sonunda kazanacağız" dedi.



DİSK/Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ayvaz Şeker ise , "Biz atılan işçilerin geri alınmasını istedik, asgari ücretle çalışanların maaşlarında bir ilerleme kaydedilmesini istedik. Hakkımızı alana kadar bir yere gitmeyeceğiz" diye konuştu.



Ağaç A.Ş.'den atıldığını belirten Emek Çelik ise "Mobbinge maruz kaldım, sürgüne uğradım. Görevimde değişiklikler yapıldı. Yolumuzdan dönmeyeceğiz. Direne direne kazanacağız" şeklinde konuştu.