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İki genç İHH'lı İstanbul'da toprağa verildi 

​​​​​​​Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı İstanbul Genç İHH Başkanı Kaan Talip Tığlı (25) ve Genç İHH Lise Sorumlusu Murat Can Kaya (21), İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Kasım 2021 Pazar 17:37
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İki genç İHH'lı İstanbul'da toprağa verildi 

İstanbul Genç İHH'nın teknoloji kampına katılmak için İstanbul'dan Bursa'ya giderken trafik kazası geçiren İHH İnsani Yardım Vakfı'nın 4 gönüllüsünden 2'sinin cenazesi İstanbul'a getirildi. İstanbul Genç İHH Başkanı ve Türk Telekom Veri Mühendisi Kaan Talip Tığlı ve Genç İHH Lise Sorumlusu Murat Can Kaya için Fatih Camii'nde bugün öğle saatlerinde cenaze töreni düzenlendi. Törene ölenlerin yakınları, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Milletvekili Turan Aydoğan, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazını Fatih Müftüsü Hüseyin Baş kıldırdı. Kazada hayatını kaybettikten sonra cenazeleri memleketlerine gönderilen Tarık Kesekçi ve Yusuf Taha Göktaş için de gıyabi cenaze namazı kılındı. 

BAKAN SOYLU: BİZ GÖREVLİ BİR MİLLETİZ

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım konuşma yaparak "Allah yolunda canını feda edenler ölü değildir. Bu genç kardeşlerim, çok genç olmalarına rağmen insanlığa, millete vatana hizmet etmek için çalıştılar ve teknoloji kampını yaparken şehit oldular. Benim için çok zor bir gün" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Biz Müslümanız biz teslimiz. Her gün namazlarımızda iyyake nabüdü ve iyyake nestain diyoruz. Yolumuz yolculuğumuz belli. Biz bu kardeşlerimiz de onu söylüyorlar. Biz görevli bir milletiz. Biz görevli bir toprakların evlatlarıyız. Bu kardeşlerimiz de cephenin en önünde mücadelesini Allah rızası için yapan ve bunu da sessiz kahramanlar olarak sürdüren kardeşlerimiz, Allah bizi onlara mahçup etmesin. Allah cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Duamız o dur. Allah ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına sabır ihsan eylesin. Biz birçok yerde beraber olduk, birçok yerde sırt sırta verdik. Gökkube şahittir, cenabı Allah şahittir. Mazlumun mağdurun hep yanında oldular. Hep cenabı Allah'a sığınarak adım attılar. Biz onlara şahidiz. İnşallah onlar da bize şahitlik ederler. Tekrar başımız sağ olsun" dedi. Namaz ve duaların ardından Murat Can Kaya, Bağcılar Kirazlı Mezarlığı'na, Kaan Talip Tığlı ise Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Genç İHHİHHBursaKazaTrafik KazasıİHH İnsani Yardım Vakfı
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