İki mahallede hafriyat isyanı... 

Özellikle plakası kapalı kamyonlarla gelenler hafriyatı yol kenarına bırakıp kaçıyor. Avcılar'da çevresi hafriyatla dolan sitenin yönetimi 11 aydır kaçak dökümle mücadele etiklerini belirtti. Sultangazi Yayla Mahallesi Muhtarı Hasan Mutlu ise "Yakınımızda hafriyat sahası da var oraya gidebilir. Ama kaçak döküyorlar üç beş kuruş uğruna çevreyi kirletiyorlar" diye konuştu.

SİTELERİN ORTASINA MOLOZ VE HAFRİYAT ATIKLARI DÖKÜLDÜ

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde sitelerin bulunduğu bölge kaçak döküm alanına döndü. Dün sabah saatlerinde, hava aydınlanmadan önce sitelerin ortasından geçen ana caddenin hemen yanındaki boş alana gelen hafriyat kamyonundan moloz döküldü. O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Sitelerin ortasına dökülen moloz ve hafriyat atıklarının bulunduğu alan havadan görüntülendi. Site yetkililerinden alınan bilgiye göre, yaklaşık 11 aydır site çevresinin kaçak döküm alanı olarak kullanıldığı ve kimin yaptığının henüz tespit edilmediği öğrenildi.

SULTANGAZİ'DE KAÇAK HAFRİYAT DÖKÜMÜ CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Sultangazi Yayla Mahallesi'nde ise dün öğle saatlerinde plakası kapatılan kamyondan yol kenarına hafriyat boşaltıldı. Boşaltılan kaçak hafriyatın yolun bir bölümünün kapladığı görüldü. Mahalle sakinleri, geçen hafta da aynı bölgenin 20 metre ilerisine boşaltılan kaçak hafriyatın Sultangazi Belediyesi ekiplerince kaldırıldığını ifade etti. Mahalle sakinleri, aynı durumun tekrar etmesi nedeniyle bölgenin hafriyat alanı haline gelmesinden endişe ediyor.

"YAKINIMIZDA HARFİYAT DÖKÜM SAHASI VAR"

Yayla Mahallesi Muhtarı Hasan Mutlu, "Zaman zaman kaçak hafriyatlar buraya dökülüyor. Geçen dökülen hafriyatı belediyemize aldırdık. Dün öğleden sonra buraya gelerek tekrardan dökmüşler. Aslında belediyemiz çok iyi çalışıyor. Nasıl olmuşsa gündüz dökmüşler. Bu konuda baya şikayetimiz var. Aslında yakınımızda hafriyat sahası da var oraya gidebilir. Ama kaçak döküyorlar üç beş kuruş uğruna çevreyi kirletiyorlar. İnşallah bir daha olmaz. Çok rahatsızız yolun kenarına dökmüş. Vatandaşlar baya şikayetçi" ifadelerini kullandı.

"PLAKASI KAPALIYDI"

Mahalle sakini Emrah Soylu, "Burada belediyelerin döküm sahası var. Onlara rağmen kaçak döküm yapıyorlar. Burada geçen gün otururken arkamda görmüş olduğunuz yere döküm yapıldı. Aşağıda bölgelerde de var. Belediyelere video çekip gönderdik. Döküm arabasının plakası kapalıydı. Döküp, kaçıp gidiyorlardı. Sadece burası değildi. Şikayetlerimiz belirtik, CİMERE yazdık, belediyelerimize yazdık fakat plakası kapalı olduğu için bir şey yapılamadı" dedi.