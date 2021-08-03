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İki sanayi sitesinde yangın

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Ağustos 2021 Salı 11:31
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İki sanayi sitesinde yangın

İSTANBUL - Beylikdüzü'ndeki Haramidere Sanayi Sitesi ile Avcılar'daki Beysan Sanayi Sitesi'nin yanındaki bir tesiste başlayan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Yerden metrelerce yükselen alevler, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden önlendi.

Yangın, dün saat 18.00 sıralarında başladı. Haramidere Sanayi Sitesi’nin dışındaki ambalaj tesisin bahçesinde spiral ile kesim yapılırken başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Cep telefonu kamerası ile de görüntülenen yangın, bitişikteki Haramidere ve yakındaki Avcılar Beysan Sanayi Sitesi’ne sıçrama tehlikesi nedeniyle endişe ve korku yarattı. İhbar üzerine kısa sürede gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri yerden metrelerce yükseğe çıkan alevlere müdahale etti. Haramidere Sanayi Sitesi itfaiye aracında görevli Kadir Karakaya da alevlerin sıçraması olasılığına karşı arazöz ile tetikte beklerken kendi müdahalesine gerek kalmadan gerekenin yapıldığını söyledi. Yangının çıkış nedeni ve hasar tespit çalışmalarına başlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İki Sanayi Sitesinde YangınIstanbul
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