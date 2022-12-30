İmamoğlu: İGDAŞ payını yüzde 56 keserek indirim yaptılar

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yapılan doğalgaz indirimine de değinerek, "Burada yaptıkları şey, İGDAŞ'ın kendi idari paylarını yönettiği kısmın yüzde 56'sını keserek bir fiyat açıklamaları oldu. İGDAŞ olarak, İBB olarak, İstanbulluların bütçesine bir katkı sunuluyorsa, bu bizim için sevindiricidir" dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "150 Günde 150 Proje" planlaması kapsamında yeniden düzenlenen ve büyük oranda kullanımına açılan Sarayburnu Parkı'nda incelemelerde bulundu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay ile Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Çağatay Seçkin'den tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili bilgi alan İmamoğlu, incelemelerinin ardından gündeme dair açıklamalarda da bulundu.



İmamoğlu 1 Ocak'tan itibaren geçerli olması planlanan doğalgaz indirimi ile ilgili konuşarak, "Hiçbir istişare yapmadan, 'Biz indirim yaptık' diye bir açıklamayla tariflediler. Burada yaptıkları şey, İGDAŞ'ın kendi idari paylarını yönettiği kısmın yüzde 56'sını keserek bir fiyat açıklamaları oldu. Yani aslında İGDAŞ'ın payından kesmiş oldular. İnsanlar böyle bir sıkıntı çekmezse, niye böyle bir hamle yapılsın. İGDAŞ olarak, İBB olarak, İstanbulluların bütçesine bir katkı sunuluyorsa, bu bizim için sevindiricidir. Ama söyleyeyim: Hükümetin bir katkısı yoktur. İGDAŞ'ın payının kesilmiş hali vardır şu anda. Bütün vatandaşlarımız bunu bilsin" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradığına dair iddialara da cevap veren İmamoğlu, "Ondan sonra benim de cevabım var. Onu belki okudunuz, belki okumadınız. Bir kere söyleyeyim; 'Kendi yalan ifadelerine, iftiralarına, o kötü diline kayda geçerken Yaradan'ın, Cenab-ı Hak'kın, Cenab-ı Allah'ın ismini oraya eklemesin. İddialarını, yalanlarını, iftiralarını sadece yalın haliyle yazmasını tavsiye ediyorum' diye yazdım. Oradayım ben. Daha geçenlerde deyip, yaptığı açıklamadan sonra bunu döndürüp ta Kovid dönemindeki paralara el konmasıyla ilgili telefona götürmesi, acizliktir. İstifa etmesi konusundaki cesareti gösterememesinden dolayı şu anda böyle bir kaçak yol arıyor" ifadelerini kullandı.