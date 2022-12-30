Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.515,74
ALTIN
1.096,51
DOLAR
18,72
STERLİN
22,63
EURO
19,98
Kayseri Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor
Kayseri Üniversitesi 9 Öğretim...
Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına personel alınacak
Millî Savunma Bakanlığı ve...
Muvazzaf astsubay alınacak
Muvazzaf astsubay alınacak
Orman Genel Müdürlüğü 131 Geçici İşçi alacak
Orman Genel Müdürlüğü 131...

İmamoğlu: İGDAŞ payını yüzde 56 keserek indirim yaptılar

30 Aralık 2022 Cuma 17:43
İmamoğlu: İGDAŞ payını yüzde 56 keserek indirim yaptılar

İSTANBUL  - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yapılan doğalgaz indirimine de değinerek, "Burada yaptıkları şey, İGDAŞ'ın kendi idari paylarını yönettiği kısmın yüzde 56'sını keserek bir fiyat açıklamaları oldu. İGDAŞ olarak, İBB olarak, İstanbulluların bütçesine bir katkı sunuluyorsa, bu bizim için sevindiricidir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "150 Günde 150 Proje" planlaması kapsamında yeniden düzenlenen ve büyük oranda kullanımına açılan Sarayburnu Parkı'nda incelemelerde bulundu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay ile Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Çağatay Seçkin'den tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili bilgi alan İmamoğlu, incelemelerinin ardından gündeme dair açıklamalarda da bulundu. 

İmamoğlu 1 Ocak'tan itibaren geçerli olması planlanan doğalgaz indirimi ile ilgili konuşarak, "Hiçbir istişare yapmadan, 'Biz indirim yaptık' diye bir açıklamayla tariflediler. Burada yaptıkları şey, İGDAŞ'ın kendi idari paylarını yönettiği kısmın yüzde 56'sını keserek bir fiyat açıklamaları oldu. Yani aslında İGDAŞ'ın payından kesmiş oldular. İnsanlar böyle bir sıkıntı çekmezse, niye böyle bir hamle yapılsın. İGDAŞ olarak, İBB olarak, İstanbulluların bütçesine bir katkı sunuluyorsa, bu bizim için sevindiricidir. Ama söyleyeyim: Hükümetin bir katkısı yoktur. İGDAŞ'ın payının kesilmiş hali vardır şu anda. Bütün vatandaşlarımız bunu bilsin" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradığına dair iddialara da cevap veren İmamoğlu, "Ondan sonra benim de cevabım var. Onu belki okudunuz, belki okumadınız. Bir kere söyleyeyim; 'Kendi yalan ifadelerine, iftiralarına, o kötü diline kayda geçerken Yaradan'ın, Cenab-ı Hak'kın, Cenab-ı Allah'ın ismini oraya eklemesin. İddialarını, yalanlarını, iftiralarını sadece yalın haliyle yazmasını tavsiye ediyorum' diye yazdım. Oradayım ben. Daha geçenlerde deyip, yaptığı açıklamadan sonra bunu döndürüp ta Kovid dönemindeki paralara el konmasıyla ilgili telefona götürmesi, acizliktir. İstifa etmesi konusundaki cesareti gösterememesinden dolayı şu anda böyle bir kaçak yol arıyor" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluİGDAŞ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taksim'de Atlı Polisler yılbaşı öncesi devriye gezdi
Taksim'de Atlı Polisler yılbaşı öncesi devriye gezdi
İstanbul'da SGK müdürlükleri önündeki EYT yoğunluğu devam ediyor
İstanbul'da SGK müdürlükleri önündeki EYT yoğunluğu devam ediyor
Servis zammı tartışması
Servis zammı tartışması
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans