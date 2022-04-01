Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.249,54
ALTIN
911,14
DOLAR
14,70
STERLİN
19,33
EURO
16,27
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Ordu Üniversitesi Sözleşmeli (4/B) Destek Personeli alacak
Ordu Üniversitesi Sözleşmeli (4/B)...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli (4/B) Personel alım ilanı
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli (4/B)...
Karadeniz Teknik Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi 4/B...

İmamoğlu: Şu anda aşırı riskli bir yer yok

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Nisan 2022 Cuma 14:15
İmamoğlu: Şu anda aşırı riskli bir yer yok

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,  "İsmet İnönü Kitabı" tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ekrem İmamoğlu, barajlardaki taşkın riskiyle ilgili soruya, "Şu anda o kadar aşırı riskli bir yer yok. Önümüzde çok yağmur da gözükmüyor. Zaten yüzde 88'lerde şu an doluluk. Dolayısıyla çok ciddi riskler barındırmıyor" yanıtını verdi.

İmamoğlu, suikast iddiası için soruşturmasına takipsizlik verilmesine ilişkin soruya, "Yanlış bir karar. Muhtemelen itiraz eder avukatımız diye düşünüyorum. Edecektir de. Düzeltilmesini umut ediyoruz. Tabii yani hukukçular gereğini yapar. Hukukun el verdiği ölçüde de bu tür tehditlere karşı, gereken soruşturmalar yapılır. Ya da bazı kamu kurumları göreve davet edilir. Tabii savcının niyeti neydi? Hangi akılla ya da hangi prensipler üzerinden 'Soruşturmaya gerek yoktur' kararı verdiğini bilmiyorum. Ben akıl okuyamam. Ama yanlış, çok kötü bir karar olduğunu düşünüyorum. Düzeltilmesini umut ediyorum" diye cevap verdi

Ekrem İmamoğlu, "Sizin beklentiniz ne yöndeydi" sorusunu ise, "Gayet tabii soruşturulması gerekir, araştırılması gerekir. Yani bu cümleler, kolay cümleler değil yani. Şimdi insan kendi adına olunca da cümle kurmakta zorlanıyor yani. Hani benim kendimi savunmaya dönük bir niyetim yok. Bütün bu süreçlerin olma ihtimali vardır ve bunlar yaşandı Türkiye'nin siyasi yaşamında. Ne yazık ki bu riskler ülkemizde her daim olmuştur. Şimdi de olacaktır. Daha sonra da olacaktır belki ama günün sonunda hukuk gereğini yapmalıdır. O bakımdan, kendi adıma cümle kurmakta zorlanabilirim ama hukukun gereği bu değildiö şeklinde yanıtladı. İmamoğlu, gazetecinin, "Hukuken takipsizlik kararı verildi ama sizin güvenliğiniz için ekstra bir tedbir alındı mıö sorusuna, "Şu an bilgim dahilinde herhangi bir ekstra bir tedbir yok" karşılığını verdi.  İmamoğlu, Yerebatan Sarnıcı'nın devriyle ilgili soruya ise, "Tabiri caizse el koymak bu. Böyle bir şey mümkün değil yani, Anayasa'ya aykırı. Zaten Anayasa'ya aykırı, kanuna aykırı başka işler de yapıldı. Hukuki sürecimiz devam ediyor" diye yanıt verdi


 

"ŞU ANDA O KADAR AŞIRI RİSKLİ BİR YER YOK"

Valiliğin barajlara yönelik taşkın uyarısının sorulması üzerine İmamoğlu,  "Şu anda o kadar aşırı riskli bir yer yok. Önümüzde çok yağmur da gözükmüyor. Zaten yüzde 88'lerde şu an doluluk. Dolayısıyla çok ciddi riskler barındırmıyor. Barajların yönetimi Devlet Su İşleri'nde. Gerekli uyarıları yapıyor. Biz de yapıyoruz. Takip ediyoruz. Çok hassas bir durum olursa, gider orada bizatihi tedbirlerimizi alırız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluRisk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüzlerce kişi akın etti... Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler
Yüzlerce kişi akın etti... Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler
Avcılar eski belediye başkanına gözaltı
Avcılar eski belediye başkanına gözaltı
‘Genç Osman İlk Darbe’ belgeselinin galası Güngören’de yapıldı  
‘Genç Osman İlk Darbe’ belgeselinin galası Güngören’de yapıldı  
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans