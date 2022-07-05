İstanbul'a şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit operasyonları kapsamında 21 Haziran'da çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada tedavi edilen Enes Özgül, bugün şehit oldu. Şehidin acılı haberi İstanbul, Gaziosmanpaşa'daki baba ocağına ateş düşürdü. Şehit Enes Özgül'ün oturduğu apartmana ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit evine askeri yetkililer de gelirken, baba Ahmet Özgül'ün de bulunduğu taziye çadırında Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

"GELECEĞİM DEDİ"

Şehit uzman çavuşun kardeşi Emre Özgül, "Olayın olduğu 10 gününün öncesinde kendisiyle görüntülü konuştuk, 'geleceğim' diyordu. Pazartesi'de bu olay oldu. Vatan sağ olsun" dedi.