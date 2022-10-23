İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Filiz Saraç oldu

İstanbul Barosu'nun yeni başkanının seçileceği 52'nci Genel Kurul toplantısının birinci oturumu dün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Genel kurulun ikinci gününde sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemleri için avukatlar Kongre merkezine geldi. Genel kurulda 8 avukatlık grubundan 9 aday başkanlık için yarıştı. Adaylar ve grupları şöyle; Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiz Saraç, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi'nden Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Hakan Çatak, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Gülden Sönmez, Önce Avukat Grubu'ndan Elif Görgülü, Genç Hukuk Hareketi Grubu'ndan Türkan Kara, İstanbul Avukatlar Birliği'nden Metin Uraçin ve Avukat Mert Er Karagülle başkan olmak için yarıştı. Seçimlerde 56 bin 944 avukatın oy kullanma hakkı bulunurken, oy işlemi için 144 sandık kuruldu. Oy kullanma için avukatların yoğun ilgi gösterdiği gözlemlendi. Başkan adayları oy kullanacak sandıklara giderek oylarını kullandı. Adaylar ardından basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulundu.



"TOPLUMUN VE AVUKATLARIN BEKLEDİĞİ BAROYU VE HUKUKU GERİ GETİRECEĞİZ"

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi başkan adayı avukat Hasan Kılıç, "Toplumun ve avukatların beklediği baroyu ve hukuku geri getireceğiz. Meslektaşlarımızla birlikte çalışacağız güzel ülkemiz için, her vatandaşımız için meslektaşlarımız için ortak mücadele edeceğiz. Her alanda gücümüzü arttıracağız" dedi.



"DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Bağımsız Avukatlar Grubu başkan adayı avukat Gülden Sönmez, "İstanbul Barosu dünyanın en büyük barosudur. İki günlük genel kurulumuzda sorunlarımızı ve çözümlerimizi konuştuk meslektaşlarımızla. Bugün bütün meslektaşlarımız oylarını kullanacak. Umarım katılımı yüksek ve avukatlar için ülkemiz için insanımız için en hayırlı sonuç olacak. Değişimi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



"BUGÜN VERDİĞİMİZ OY MESLEĞİMİZ İÇİN"

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu başkan adayı avukat Filiz Saraç, "İstanbul Barosu tarihi boyunca hak mücadelesinin simgesi olmuştur. Bugün verdiğimiz oy mesleğimiz için meslektaşlarımız için ve memleketimiz içindir saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Önce Avukat Grubu başkan adayı avukat Elif Görgülü, "Öncelikle İstanbul Barosu Genel Kurulu bugün yaptığımız ve var olan seçimlerin mesleğimize ve meslektaşlarımıza hem baromuza hem de ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Son derece adil son derece centilmence koşullarda geçeceğini ve sonuna kadar da böyle devam edeceğine eminim" şeklinde konuştu.



"57 BİN AVUKATIN MESLEKİ ÖRGÜTLÜ GÜCÜNÜ GÖSTERİYORUZ"

Avukat Hakları Grubu başkan adayı Gökhan Ahi, "Ülkenin nadide kurumlarından olan İstanbul Barosu'nun 144 yıllık Genel Kurulu'nu ve seçimlerini gerçekleştiriyoruz. 57 bin avukatız ve 57 bin avukatın mesleki örgütlü gücünü gösteriyoruz. Bugün seçimde oyumuzu kullandık. Meslektaşlarımızdan çok ciddi katılım aldık" dedi.

Oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Oy kullanma işlemenin ardından oyların sayımlarına geçildi. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu başkan adayı avukat Filiz Saraç resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Barosu'nun başkanı seçildi. Bu sonuçla birlikte Saraç, 144 yıllık İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı olmuş oldu. Resmi sonuçlar İlçe Seçim Kurulu'nun açıklamasının ardından belli olacak.



"144 YILLIK BAROMUZUN İLK KADIN BAŞKANI OLMANIN ONURU YAŞATAN İSTANBUL BAROMUZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Resmi olmayan seçim sonuçları sonrasında avukat Filiz Saraç açıklama yaptı. Saraç, "Bana bu onuru yaşatan bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. İstanbul Barosu 144 yıllık tarihiyle hak mücadelesinin simgesidir. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına girerken, 144 yıllık baromuzun ilk kadın başkanı olmanın onuru yaşatan İstanbul Baromuza teşekkür ediyorum. Atatürk ve Cumhuriyetin kazanımları sayesinde bugün bu onuru yaşıyorum. Huzurunda saygıyla eğiliyorum" dedi.