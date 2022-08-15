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İstanbul Boğazı çamura bulandı

15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:49
İstanbul Boğazı çamura bulandı

İSTANBUL - İstanbul’da etkili olan yağış sonrası Göksu ve Küçüksu Deresi’nden gelen çamurlu su, İstanbul Boğazı'na aktı. Deniz suyunun rengi kahverengiye dönüştü. Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Anadolu yakasında sabah saatlerinde başlayan sağanak sonrası Göksu ve Küçüksu derelerinden gelen çamur İstanbul Boğazı'na aktı. Çamurlu suyun akması boğazın renginin değişmesine neden oldu. Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Boğazı çamura Bulandı
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