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Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda teknelere denetim

Ä°STANBUL'da deniz polisi, boÄŸazda gezi ve tur teknelerinde denetim yaptÄ±. Denetimlerde kaptanlarÄ±n ve teknelerin yeterlilik belgeleri ile yolcularÄ±n GBT kontrolleri yapÄ±ldÄ±.

05 KasÄ±m 2022 Cumartesi 17:58
Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda teknelere denetim

Ä°stanbul Deniz Liman Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, narkotik ve Ã§evik kuvvet ekiplerinin de katÄ±lÄ±mÄ±yla Ä°stanbul boÄŸazÄ±ndaki balÄ±kÃ§Ä±, gezi ile tur teknelerinde genel huzur ve asayiÅŸ denetimi yaptÄ±. Saat 14.00â€™de baÅŸlayan denetimler saat 16.00â€™da sona erdi. Polis ekipleri, teknelerdeki yolculara Genel Bilgi TaramasÄ± yaparken gemilerin ruhsatlarÄ±nÄ±, kaptanlarÄ±n ise yeterlilik belgeleri ile ehliyetlerini kontrol etti. Polis, teknelerdeki turistlerin de pasaportlarÄ±nÄ± kontrol ederek herhangi bir olumsuzluk olup olmadÄ±ÄŸÄ±na baktÄ±. Ekipler aynÄ± zamanda Ã¶zellikle tur teknelerindeki gÃ¶revlileri iÃ§eride sigara iÃ§ilmemesi konusunda uyardÄ±. BoÄŸazdaki denetimler sÄ±rasÄ±nda 20 kiÅŸiye Genel Bilgi TaramasÄ±(GBT) yaptÄ±.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ä°stanbul BoÄŸazÄ±TekneDenetimGBTÄ°stanbul Deniz Liman Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼NarkotikÃ§evik Kuvvet
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