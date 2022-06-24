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İstanbul'da 16 bin litre sahte içki ele geçirildi

İSTANBUL'da sahte içki operasyonunda 2 kişi suçüstü yakalanırken imalathane olarak kullandıkları tespit edilen depoda yapılan aramalarda ünlü markalara ait 16 bin litre sahte içki ele geçirildi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Haziran 2022 Cuma 10:16
İstanbul'da 16 bin litre sahte içki ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin sahte içki imal ederek içkili restoranlara ve eğlence mekânlarına satış yaptığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda sahte içki imal edilen depoyu tespit ederek operasyon düzenledi. Depoya yapılan baskında, şüpheliler suçüstü yakalanırken, ünlü markalara ait 16 bin litre sahte içki ele geçirildi. Öte yandan barkod doğrulama cihazı ile yapılan teknik incelemede ele geçirilen içkilerden bazılarının orijinal bandrollü olduğu, olası bir denetleme için tedbir amaçlı aralara yerleştirildiği belirlendi. 

Yakalanan şüpheliler, Jandarma'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul İl Jandarma KomutanlığıAlkolSahte AlkolIçki
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