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İstanbul'da bazı metro hatlarında seferler saat 14.00'ten itibaren yapılmayacak

Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin aldığı karar uyarınca bazı metro ve füniküler hatlarında saat 14.00'ten itibaren seferlerinin yapılmayacağını bildirdi.

08 Mart 2023 Çarşamba 11:45
İstanbul'da bazı metro hatlarında seferler saat 14.00'ten itibaren yapılmayacak
İstanbul

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yeniden başlatıldı

M5 Üsküdar-Çekmeköy metrosunda enerji kesintisi nedeniyle yapılamayan seferlerin yeniden başlatıldığı bildirildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda AYEDAŞ kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanılmıştı.

Arıza nedeniyle bir süre yapılamayan seferlerin yeniden başlatıldığı duyuruldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Metro HatlarıIstanbulSefer
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