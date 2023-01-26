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İstanbul'da çakar ve siren tertibatı kullanan araçlar denetlendi

İstanbul'da, polis ekiplerince çakar ve siren tertibatı bulunan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

26 Ocak 2023 Perşembe 11:42
İstanbul'da çakar ve siren tertibatı kullanan araçlar denetlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında denetim yaptı.
D-100 karayolu Kozyatağı Kavşağı'ndaki denetim noktasında şüpheli gördükleri araçları durduran polis ekipleri, çakar ve siren tertibatı kullanan araçların evrakını kontrol etti.
Küçükyalı Güney Yanyol'da gerçekleştirilen denetimlerde, sürücülerin araçlarında yetkisiz şekilde çakar ve siren kullanma yasağına uyup uymadığı kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Kent genelinde uygulanan denetimlerde, 12 sivil, 108 resmi ve 52 motorize olmak üzere toplam 172 ekip yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emniyet MüdürlüğüTrafik Denetleme Şube MüdürlüğüçakarAraçSiren
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