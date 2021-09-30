Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1406.39
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Necmettin Erbakan Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor
Necmettin Erbakan Üniversitesi 40...
TMSF Fon Uzman Yardımcısı alacak
TMSF Fon Uzman Yardımcısı...
Sözleşmeli bilişim personeli alınıyor
Sözleşmeli bilişim personeli
TOKİ, 19 ilde 444 arsayı satışa çıkardı
TOKİ, 19 ilde 444...

İstanbul'da 'Deniz Taksi' ücretleri belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Eylül 2021 Perşembe 17:37
4 Okunma
İstanbul'da 'Deniz Taksi' ücretleri belli oldu

UKOME toplantısının gündem maddelerinden biri de Deniz Taksi ücretlerinin belirlenmesiydi. Toplum Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün sunduğu teklifte, Şehir Hatları için açılış ve ilk mil için 100 lira, 1-4 mil arası mil başına 75 lira, 4-8 mil arası mil başına 60 lira, 8 mil sonra mil başı 48 lira istendi. Toplantıda teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. Mavi Marmara, Turyol ve YUPİ Deniz Taksi'nin işleteceği taksiler de yine aynı ücret tarifesi geçerli olacak.10 yolcu kapasiteli Deniz Taksi'ler uygulama ile çağırabilecek. İlk etapta 98 iskeleden çağrı yapılabilecek daha sonra uygulama genişletilerek yolcuların istenilen yerden inip binmesine imkan sağlanacak ve iskeleye bağımlı olmayacak.

DHA

Son Güncelleme: 01.10.2021 08:38
Anahtar Kelimeler:
IstanbulDenizTaksiücretDeniz TaksiUKOMEİBB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakırköy D100 Karayolu'nda art arda trafik kazaları
Bakırköy D100 Karayolu'nda art arda trafik kazaları
Sağlıkçılardan İBB önünde eylem
Sağlıkçılardan İBB önünde eylem
Müsilajdan daha tehlikeli: atık yağlar
Müsilajdan daha tehlikeli: atık yağlar
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans