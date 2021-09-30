İstanbul'da 'Deniz Taksi' ücretleri belli oldu

UKOME toplantısının gündem maddelerinden biri de Deniz Taksi ücretlerinin belirlenmesiydi. Toplum Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün sunduğu teklifte, Şehir Hatları için açılış ve ilk mil için 100 lira, 1-4 mil arası mil başına 75 lira, 4-8 mil arası mil başına 60 lira, 8 mil sonra mil başı 48 lira istendi. Toplantıda teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. Mavi Marmara, Turyol ve YUPİ Deniz Taksi'nin işleteceği taksiler de yine aynı ücret tarifesi geçerli olacak.10 yolcu kapasiteli Deniz Taksi'ler uygulama ile çağırabilecek. İlk etapta 98 iskeleden çağrı yapılabilecek daha sonra uygulama genişletilerek yolcuların istenilen yerden inip binmesine imkan sağlanacak ve iskeleye bağımlı olmayacak.