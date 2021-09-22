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İSTANBUL'DA DHKP/C OPERASYONU

İSTANBUL'da DHKP/C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Eylül 2021 Çarşamba 09:59
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İSTANBUL'DA DHKP/C OPERASYONU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DHKP/C terör örgütünün sözde Direnişler Meclisi ile Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) içinde örgütün ideolojisi doğrultusunda kamuoyu oluşturma çalışmalarını yürüttükleri tespit edilen 16 şüpheliye yönelik bugün 14 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişiden 8'i gözaltına alınırken, 8 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel belge ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulTerörOperasyonDHKPC
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