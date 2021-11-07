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İstanbul'da eğlence mekanları denetlendi 

İSTANBUL'da polis ekipleri eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Kasım 2021 Pazar 01:30
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İstanbul'da eğlence mekanları denetlendi 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri Kadıköy ve Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde mekanlarda bulunması gereken evraklar tek tek incelendi. Beyoğlu'nda Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi Yuva Sokak'ta bulunan eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde eğlence mekanlarının evrakları  incelendi. Denetimlerin yapıldığı Kadıköy'de de eğlence mekanlarına giren ekipler, sigara içilip içilmediği ve iş yerlerinde bulunması gereken evrakları denetledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EğlenceMekanDenetimAsayişPolis
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