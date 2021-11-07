İstanbul'da eğlence mekanları denetlendi 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri Kadıköy ve Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde mekanlarda bulunması gereken evraklar tek tek incelendi. Beyoğlu'nda Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi Yuva Sokak'ta bulunan eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde eğlence mekanlarının evrakları incelendi. Denetimlerin yapıldığı Kadıköy'de de eğlence mekanlarına giren ekipler, sigara içilip içilmediği ve iş yerlerinde bulunması gereken evrakları denetledi.