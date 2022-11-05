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Ä°stanbul'da kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlere evlerini kiralayan 84 kiÅŸiye 2 milyon 152 bin lira ceza

Ä°STANBUL'da kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 148 eve operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonda 797 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalanÄ±rken evlerini kiralayan 84 mÃ¼lk sahibine ise 2 milyon 152 bin 366 lira para cezasÄ± kesildi.Â 

05 KasÄ±m 2022 Cumartesi 10:11
Ä°stanbul'da kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlere evlerini kiralayan 84 kiÅŸiye 2 milyon 152 bin lira ceza

Ä°stanbul GÃ¶Ã§men KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla MÃ¼cadele ve Hudut KapÄ±larÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Ã¼lkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla giriÅŸ yapan gÃ¶Ã§menlerin yakalanmasÄ± ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi iÃ§in baÅŸlattÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarda, gÃ¶Ã§menlerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 148 adres belirledi. GÃ¶Ã§menlerin kabalÄ±k gruplar halinde insani olmayan koÅŸullarda yaÅŸadÄ±klarÄ± tespit edilen adreslere Ekim ayÄ± iÃ§erisinde farklÄ± zamanlarda helikopter destekli operasyonlar yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan operasyonlarda 148 evde aralarÄ±nda 'Tehdit' suÃ§undan suÃ§ kaydÄ± bulunan bir kiÅŸinin de bulunduÄŸu 797 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±. GÃ¶Ã§menlerin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi iÃ§in sÃ¼reÃ§ baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 

Ã–te yandan polis, kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlere ev kiralayanlarÄ±n tespit edilmesi iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda evlerini kiralayan 84 ev sahibi tespit edildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 84 kiÅŸiye 'YabancÄ±lar ve UluslararasÄ± Koruma Kanunu' kapsamÄ±nda toplam 2 milyon 152 bin 366 lira idari para cezasÄ± kesildi, evleri ise mÃ¼hÃ¼rlendi. MÃ¼hÃ¼rlenen evlerden birinin mÃ¼hrÃ¼nÃ¼ kÄ±rÄ±p iÃ§eride yaÅŸamaya devam eden bir gÃ¶Ã§men ise polis ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak hakkÄ±nda iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 

Operasyonda Â gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve 'organizatÃ¶r' olduÄŸu belirtilen 3 kiÅŸi ise tutuklandÄ±.

DHA

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