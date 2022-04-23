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İstanbul'da lale şöleni

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen "İstanbul Lale Bayramı" öncesinde Emirgan Parkı rengarenk çiçeklerle güzelleşti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Nisan 2022 Cumartesi 11:34
İstanbul'da lale şöleni

Bu yıl festival kapsamında 5 farklı parka toplam 7,5 milyon çiçek ekildi. Festival öncesinde parkları gezenler lalelerle oluşturulan Türkiye haritası, Türk bayrağı, kuğu, nazar boncuğu ve İstanbul yazıları gibi temalar önünde gün boyu fotoğraf çekti. Çiçeklerin yarattığı görsel şölen havadan görüntülendi.

7,5 MİLYON SOĞANLI BİTKİ DİKİLDİ

"İstanbul Lale Bayramı" bu yıl 24-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival kapsamında  Emirgan Korusu, Gülhane Parkı, Sultanahmet Meydanı, Hidiv Korusu ve Göztepe 60. Yıl Parkına toplam 7,5 milyon çiçek dikildi. Baharın gelmesiyle lale, nergis, sümbül ve muscari gibi 160 türden 7,5 milyon çiçeğin açmasıyla parklarda görsel bitki şöleni oluştu .

VATANDAŞLAR GÜN BOYU FOTOĞRAF ÇEKTİ 

Toplam 90 türden 3 milyon 150 bin soğanlı bitkinin ekildiği Emirgan Korusu da daha festival başlamadan ziyaretçi akınına uğradı. Sabah saatlerinden itibaren park gelen İstanbullular lale deresi, nazar boncuğu, Türk bayrağı ve Türkiye haritası, kuğu gibi motifler önünde gün boyu fotoğraf çektiler. Bölgedeki oluşan görsel şölen ise havadan görüntülendi.

Bu yıl düzenlenecek  5 gün sürecek 'İstanbul Lale Bayramı'nda konserler, kum sanatı gösterileri, ebru yapımı, taş boyama, origami, gibi  atölye çalışmaları yapılacak. Lale festivali boyunca Emirgan Korusu ve Göztepe 60.yıl parkına gitmek isteyenler için toplu taşımada ek seferler düzenlenecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediyesiİstanbul Lale BayramıEmirgan ParkıLaleLale şöleni
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