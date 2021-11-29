İstanbul'da lodos etkili olmaya devam ediyor

İSTANBUL - İSTANBUL'da, kuvvetli lodos etkili olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde, Zeytinburnu Sahili'nde, büyük dalgalar oluştuğu görüldü. Sahilde yürüyüş yapanlar da kuvvetli rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu. Dün etkisini gösteren kuvvetli lodos, bugün sabah saatlerinde de etkili olmaya devam etti. Zeytinburnu Sahili'nde, büyük dalgalar oluştu. Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, kuvvetli rüzgara rağmen o anları cep telefonlarıyla kaydetti.