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İstanbul'da lodos etkili olmaya devam ediyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Kasım 2021 Pazartesi 12:08
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İstanbul'da lodos etkili olmaya devam ediyor

İSTANBUL - İSTANBUL'da, kuvvetli lodos etkili olmaya devam ediyor.  Sabah saatlerinde, Zeytinburnu Sahili'nde, büyük dalgalar oluştuğu görüldü. Sahilde yürüyüş yapanlar da kuvvetli rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu. Dün etkisini gösteren kuvvetli lodos, bugün sabah saatlerinde de etkili olmaya devam etti. Zeytinburnu Sahili'nde, büyük dalgalar oluştu. Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, kuvvetli rüzgara rağmen o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulLodos
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