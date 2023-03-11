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İstanbul'da sağanak ve fırtına ulaşımda aksamalara neden oldu

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yollarda trafik yoğunluğu yaşanırken deniz yolu ulaşımında aksamalar meydana geldi.

11 Mart 2023 Cumartesi 15:42
İstanbul'da sağanak ve fırtına ulaşımda aksamalara neden oldu

Meteorolojinin Marmara Bölgesi için yaptığı uyarılar sonrasında kentin her iki yakasında gece saatlerinden itibaren rüzgar etkisini gösterirken öğle saatlerinden itibaren sağanak da başladı.

Anadolu Yakası'nda Maltepe, Kartal, Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de sağanak aralıklarla sürüyor.

D-100 karayolunun Maltepe-Kadıköy mevkiinde, her iki yönde ve TEM Otoyolu Ankara istikameti Ataşehir-Samandıra arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Şile Otoyolu Üsküdar-Çekmeköy arasında her iki yönde trafik ağır seyrediyor. Sahil yolları ile TEM bağlantı yollarında da araç yoğunluğu meydana geldi.

Beyoğlu'nda aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlar yağıştan korunmak için otobüs duraklarına sığındı.

D-100 karayolu Ankara istikametinde Haliç Köprüsü'nde başlayan yoğunluk Bakırköy'e kadar devam ediyor. Edirne istikametinde Bahçelievler'de başlayan yoğunluk ise Cevizlibağ'a kadar etkili oluyor. Basın Ekspres Yolu'nda ise iki yönde trafik akışında yoğunluk görülüyor.

Trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası'na geçiş yönünde Acıbadem ayrımında başlıyor. Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Avrupa Yakası yönünde ise Ümraniye'de başlayan trafik köprü çıkışına kadar sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritasına göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 13.25 itibarıyla yüzde 71 olarak kaydedildi.

Deniz ulaşımına lodos engeli

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinde de aksamalar yaşandı.

Şehir Hatlarının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy ve Maltepe-Adalar, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu, Üsküdar-Aşiyan, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer ile Adalar-Beşiktaş seferleri lodos nedeniyle yapılamıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulYağmurYağışFırtına
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