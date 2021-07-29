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İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam 

UKOME toplantısında, servis ücretlerine yüzde 15 zam yapılması teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Temmuz 2021 Perşembe 18:04
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İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam 

UKOME toplantısında öğrenci ve personel servis taşımacılığı ücret tarifesi düzenlenmesiyle ilgili teklif ele alındı. İBB'nin önerdiği yüzde 19, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) ise yüzde 22, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve İl Milli Eğitim temsilcileri ise yüzde 15 zam önerisinde bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üç teklifi de oylattı. Oylamada, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve İl Milli Eğitim temsilcilerinin önerdiği yüzde 15 oranında zam artışı, oy çokluğuyla kabul edildi. 

ULAŞIM'DA FLAŞ KARAR!

UKOME toplantısında İstanbul'da, 750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin, taksiye dönüştürülme teklifi oy birliğiyle kabul edildi. 

Temmuz Ayı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, İBB'nin teklif ettiği 750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin, taksiye dönüştürülme teklifi görüşüldü. Minibüs ve dolmuş taksi esnafını ilgilendiren teklifte, UKOME üyeleri uzun görüşmelerin ardından uzlaştı. Görüşülen teklif oy birliğiyle geçti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UKOMEİBBTaksiUlaşımServis
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