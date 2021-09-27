İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 32 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 56 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerde sentetik kannobinoid (bonzai), kokain, metamfetamin ve hint keneviri bitki parçaları (esrar) ele geçirildi. Sokak satıcılarına yönelik yapılan adres tespit çalışmalarında Beyoğlu merkezli Fatih, Şişli, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Esenler, Bahçelievler, Beşiktaş'ta ve Batman, Diyarbakır, Manisa ve Giresun'da tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı.

OPERASYONA POLİS HELİKOPTERİ HAVADAN DESTEK VERDİ

Operasyon kapsamında Beyoğlu, Çukur Mahallesi'nde önceden belirlenen adreslere giren polis ekipleri bir süre arama yaptı. Operasyon yapılan sokakta bulunan bir kahvehane ile bir bahçede de polis ekiplerinin arama yaptığı görüldü. Operasyonun bir diğer adresi ise Eyüpsultan, Güzeltepe Mahallesi oldu. Dikmen Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katına giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyona polis helikopteri havadan destek verirken, özel harekat polisleri de eşlik etti. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.