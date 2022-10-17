Ä°stanbul'da uyuÅŸturucu operasyonu

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce Â BaÄŸcÄ±lar, BahÃ§elievler ve Fatihâ€™te uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonlarda; 3 kilo 445 gram esrar, 860 gram Kokain, 9 bin 400 adet Captagon isimli uyuÅŸturucu hap, 42 Sentetik Ecza hap, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsÄ±z tabanca, 50 Â fiÅŸek, 63 bin 780 lira, 365 dolar ve 370 euro ele geÃ§irildi. Operasyonda 4 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden 2â€™si tutuklanÄ±rken, 2â€™si adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.