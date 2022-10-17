Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 22
parÃ§alÄ± bulutlu
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
3.626,96
ALTIN
986,03
DOLAR
18,59
STERLÄ°N
20,96
EURO
18,11
Sakarya UygulamalÄ± Bilimler Ãœniversitesi 7 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Sakarya UygulamalÄ± Bilimler Ãœniversitesi...
Erzincan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Ãœniversitesi 3 SÃ¶zleÅŸmeli Personel alacak
Erzincan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Ãœniversitesi...
Orta Karadeniz KalkÄ±nma AjansÄ± Personel alacak
Orta Karadeniz KalkÄ±nma AjansÄ±...
Karadeniz Teknik Ãœniversitesi 3 AraÅŸtÄ±rma GÃ¶revlisi alÄ±yor
Karadeniz Teknik Ãœniversitesi 3...

Ä°stanbul'da uyuÅŸturucu operasyonu

BaÄŸcÄ±lar, BahÃ§elievler ve Fatihâ€™te dÃ¼zenlenen uyuÅŸturucu operasyonunda Ã§ok sayÄ±da uyuÅŸturucu ele geÃ§irilirken, Â 4 ÅŸÃ¼pheli de yakalandÄ±.Â 

17 Ekim 2022 Pazartesi 10:29
Ä°stanbul'da uyuÅŸturucu operasyonu

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce Â BaÄŸcÄ±lar, BahÃ§elievler ve Fatihâ€™te uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonlarda; 3 kilo 445 gram esrar, 860 gram Kokain, 9 bin 400 adet Captagon isimli uyuÅŸturucu hap, 42 Sentetik Ecza hap, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsÄ±z tabanca, 50 Â fiÅŸek, 63 bin 780 lira, 365 dolar ve 370 euro ele geÃ§irildi. Operasyonda 4 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden 2â€™si tutuklanÄ±rken, 2â€™si adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BaÄŸcÄ±larBahÃ§elievlerFatihUyuÅŸturucuOperasyonPolisNarkotik
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
AtaÅŸehir ve GÃ¼ngÃ¶ren'de ilaÃ§ kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±na operasyon
AtaÅŸehir ve GÃ¼ngÃ¶ren'de ilaÃ§ kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±na operasyon
KadÄ±kÃ¶y'de 24 katlÄ± rezidansta yangÄ±n
KadÄ±kÃ¶y'de 24 katlÄ± rezidansta yangÄ±n
Fahrettin Koca: 6 hastamÄ±zÄ±n 5'inin durumu ciddi
Fahrettin Koca: 6 hastamÄ±zÄ±n 5'inin durumu ciddi
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans