İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-19 Aralık tarihleri arasında Esenyurt ile Bahçelievler'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlar düzenledi. Esenyurt'ta takibe alınan seyir halindeki bir TIR'da polis kontrol noktasında durduruldu. TIR'da narkotik köpeğiyle yapılan aramada, köpek TIR'ın dorsesindeki ekmek fırınına tepki verdi. Bunun üzerine fırının içini arayan polis, bir tuğlayı kaldırınca arkasında siyah bir branda gördü. Tuğlaları söken polis, fırının altında paketler halinde toplam 112 kilo 550 gram eroin buldu. Farklı tarihlerde çok sayıda adrese yapılan operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 112 kilo 550 gr eroin, 23 kilo 810 gram MDMA, 3 kilo 560 gram kokain, 1 kilo 590 gram toz extacy ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 kişi ise tutuklandı. (DHA)