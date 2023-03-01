İstanbul'daki belediyelerin deprem bölgelerine destekleri sürüyor

Depremlerin ardından AFAD'ın Hatay ile eşleştirdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehirdeki çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca ayni destek kapsamında bugüne kadar 2 bin koli bebek giysisi, 22 bin koli bebek bezi, 5 bin koli bebek maması, 1500 koli oyuncak, 8 bin 700 koli çocuk giysisi ve 94 bebek arabası Hatay'a gönderildi.

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün açtığı Yuvamız Samandağ Çocuk Etkinlik Merkezinde oyuncaklar ile boyama, okuma ve ders kitapları yer alırken, psikososyal eğitimlerin yanı sıra atölye ve grup etkinlikleri gerçekleştiriliyor. "Yuvamız Samandağ" kreşinde 19 erkek ve 11 kız çocuğu bulunuyor.

Hatay İskenderun'a giden Orhangazi-1 Feribotu'ndaki Çocuk Etkinlik Merkezinde de İBB Sağlık Dairesi Başkanlığınca 3-8 ile 9-15 yaş arası çocuklara yönelik faaliyetler yürütülüyor.

Konaklama desteğinin de sağlandığı feribotta uzman psikologlar kreşte serbest gözlem yaparak, çocukların aileleriyle birlikte psiko-eğitimlerini gerçekleştirdi. Ebeveynlere, travmanın beklenen tepkilerinin ne olduğu, çocuklarda nasıl izlenebileceği ve neler yapılabileceği bilgisi verildi. Çocuklarla serbest oyun zamanları oluşturulurken, okul çağındaki çocukların ders çalışabileceği bir alan yapılarak, ders kaynağı da sağlanmaya çalışıldı.

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ise Hatay'da Hayal Gücü Oyun Parkı (HOP) projesi ile çalışma yürütüyor. Çalışmalarda, seyyar oyun alanları çocuklara götürülüyor. HOP ekibi, haftanın 5 günü sabit alanlarda, haftanın 2 günü de alanlara erişimi olmayan köyler ve şehrin dış kısımlarındaki çocuklarla buluşuyor. İBB Kültür Dairesi Başkanlığı da çocuklara yönelik kültürel etkinlikler düzenliyor.

Beyoğlu'nun gönüllü berberlerinden Kahramanmaraş'taki depremzedelere hizmet

Beyoğlu Belediyesinin öncülüğünde gönüllü olarak bir araya gelen yaklaşık 30 berber, Kahramanmaraş'taki depremzedelere ücretsiz kuaför hizmeti sundu.

Gruplara ayrılarak şehrin merkezinde ve çevresinde kurulan çadır kentleri ziyaret eden berberler, erişkinlerin ve çocukların saç bakımlarını yaptı.

Hatay'daki çadır kentte psikososyal ilk yardım çalışmaları yürütülüyor

Beylikdüzü Belediyesi, Hatay İskenderun'daki çadır kentte bulunan depremzede çocukların yaşadığı sürecin tramvaya dönüşmemesi için psikolojik destek sağlıyor.

Grup çalışmalarında, danslarda, çizimlerde ve atölye çalışmalarında çocukların durumlarını gözlemleyen uzman psikologlar, uygun psikososyal ilk yardım çalışmalarını yürütüyor. Yetişkinlere de destek veren uzmanlar, bireysel görüşmelerde rahatlama egzersizleri gerçekleştiriyor.