İstanbul'daki laboratuvarlarda 6 Eylül hazırlığı

Doç. Dr. Kazezoğlu, "Aşısı olmayanlarda gerekli olacak PCR testleri için İstanbul'daki laboratuvar ve test kapasitemiz yeterli. 14 laboratuvarımızda günlük 70 bin civarı test çalışabiliyoruz. Özelleri de dahil ettiğimizde İstanbul'da günlük test kapasitesi 120-150 bin bandında. Test sonuç sürelerimiz de ortalama 4-6 saate indi. Dolayısıyla yeni süreçte bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum" dedi.

Türkiye salgınla mücadelede yeni bir döneme giriyor. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeler ile bundan böyle iki doz aşısını yaptırmamış olanlar, okullar, uçak ya da trenle şehirlerarası yolculuklar, maç, konser gibi toplu alanlara girişte negatif PCR test sonucu göstermek zorunda olacak. Okulların açılmasıyla beraber de eğitim sektöründe çalışan başta öğretmenler olmak üzere tüm personelden haftada iki kez PCR testi istenecek. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Laboratuvar Hizmetleri Komisyonu Başkanı ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Cemal Kazezoğlu, yeni süreçle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Kazezoğlu, İstanbul'da günlük test kapasitesi bakımından bir sorun yaşanmayacağını ve şu anki altyapı ile eğitim personeli başta olmak üzere PCR test zorunluluğu olan her kesime testlerinin rahatlıkla yapılabileceğini söyledi.



ÖĞRETMENLERDE AŞILANMA ORANI YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı imzalı genelgeyle aşısız eğitim personelini, yolcular veya bazı toplu alanlarda bulunacak kişilerden PCR testi istendiğine dikkat çeken Doç. Dr. Kazezoğlu, "Okullar açılacağı için eğitim personelinden bahsetmek gerekirse, İstanbul'da zaten öğretmenlerimizin yüzde 80'den fazlası aşılarını yaptırmış durumda. Kalan gruba da haftada iki kez PCR testleri yapılacak. Bizim İstanbul'da İl Sağlık Müdürlüğü olarak 14 tane kamu laboratuvarımız var. Bu 14 laboratuvarın toplam test kapasitesi gerektiğinde 60-70 binlere ulaşabilir durumda. Şu an çok şükür ki vaka sayılarımız da yüksek olmadığından, test kapasitemizin aslında yüzde 30-40'ını kullanıyoruz. Salgın sakin seyrediyor çünkü. O nedenle İstanbul'da acaba çok problem yaşar mıyız, ekstra test yükünün altından kalkabilir miyiz gibi endişeye sevk edecek herhangi bir durumumuz yok. Eğitim personeline PCR testlerinin yapılmasına hazırız. Bu noktada gerekirse Milli Eğitim Müdürlüğü ile de bir iş planı yaparak rahatlıkla bu süreci yöneteceğimizi düşünüyoruz" dedi.



İSTANBUL GENELİNDEKİ 56 HASTANEDE TEST VEREBİLECEKLER

Kamuya ait 14 tane laboratuvara toplam 56 hastaneden PCR numunesi getirildiğini vurgulayan Doç. Dr. Kazezoğlu, "Yani sadece bu 14 laboratuvarın bulunduğu hastaneler değil, vatandaşlarımız kendi ikametine en uygun 56 hastaneden istediğine test yaptırmaya gidebilecek. Bu örnekler kuryelerimiz aracılığıyla ana laboratuvarlarımıza taşınıyor. Eğitim personeli olan grup, hastaneye başvurduğunda kimliği ile eğitim personeli olduğunu beyan ettiğinde testini yaptırabilecek" diye konuştu.



"GÜNLÜK 300-400'DEN 150 BİN TEST KAPASİTESİNE ULAŞTIK"

Pandeminin ilk başladığı Mart 2020'den bu yana her açıdan çok yol kat edildiğini söyleyen Doç. Dr. Kazezoğlu, "Biz İstanbul'da 2020 16 Mart tarihinde, günde 300-400 test kapasitesiyle çalışabiliyorduk. Ama bugün, özel sektörü de dahil ettiğimiz zaman 120-150 bin arası günlük PCR testi yapabilir durumdayız. Sonuç verme sürelerimize de yansıdı bu durum. Şu anda Kovid PCR test sonuçlarını maksimum 9 saatte verebiliyoruz ki, bu en yüksek süremiz. Ortalama 5-6 saat civarında sonuçlandırmış oluyoruz. Öğretmenlerin ya da eğitim personelinin bu gruba dahil olması, bu süreyi arttırmayacak. Gerekirse personel çoğaltarak ve aksiyon tedbirlerini alarak yine aynı süreler içerisinde sonuçları verebiliriz" şeklinde konuştu.



"BİLİM KURULU HIZLI TARAMA TESTLERİNİ ÖNERİLİRSE ONU DA YAPABİLİRİZ"

Stadyumlar, konser alanları, yolculuk durumlarında da aşısız olanların PCR negatifliğini göstermek durumunda olacağını belirten Doç. Dr. Kazezoğlu, yurt dışında bu gibi durumlarda tarama testi olarak PCR yerine hızlı antijen testlerinin kullanımıyla ilgili tartışmalar hakkında da şunları söyledi: "Evet, yurt dışında PCR dışında hızlı antijen testlerinin kullanıldığını biz de okuyoruz. Bazı ülkelerde artık tanı algoritmasının içine bu tarama testlerinin de alındığı yönünde bilgiler var. Ama bizim ülkemizde bunun kararını verecek olan yer Bilim Kurulu. Bilim Kurulu tavsiyesi ile yürürlüğe girerse, ileride bu yönde bir karar alınırsa da hızlı testler tarama testi olarak kullanılabilir. Biz de ona göre bir planlamamızı yapıp kullanılabilir hale getirilebilir. Ama tabii Bilim Kurulu'nun tavsiyesi çok önemli burada."