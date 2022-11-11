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İstanbul'daki TOGG Deneyim Merkezi'ne yoğun ilgi 

BEŞİKTAŞ'ta bir AVM'de açılan TOGG Deneyim Merkezi yoğun ilgi görüyor. 

11 Kasım 2022 Cuma 15:26
İstanbul'daki TOGG Deneyim Merkezi'ne yoğun ilgi 

Beşiktaş'ta bulunan bir AVM'de, geçtiğimiz çarşamba günü TOGG Deneyim Merkezi açıldı. Merkez ilk günden itibaren yoğun ilgi görüyor. Deneyim merkezinde TOGG C-SUV'un Gemlik Mavisi rengi sergilendi. AVM'ye gelenler TOGG marka aracı dışarıdan inceledi, deneyim merkezinden bulunan ön panel deneyim stantlarında aracın içindeki panellerle ilgili bilgi aldılar. Kurulan deneyim merkezinde TOGG'un menzili ile bilgilendirme de yapıldı. Merkezdeki bilgilendirmeye göre TOGG marka C-SUV, 306 lira 82 kuruş maliyet ile İzmir'e giderken, 1.6 motorlu bir C-SUV'la ise 1020 lira 74 kuruşa İzmir'e seyahat edilebileceği hesaplandı. İlk şubesi İstanbul'da açılan TOGG Deneyim Merkezi'nin Türkiye genelinde 20'ye çıkarılması bekleniyor. 

"BUNU GÖRMEK BİLE GURUR VERİCİ" 

Merkezi ziyaret eden Burak Çetinkaya, "Çok gururluyuz. Bu Türkiye'nin 60-70 yıllık hayaliydi. Bunu görmek bile gurur verici. Görüntü olarak ülkemize yakışacak bir araç. Umarım Avrupa piyasasında da hak ettiği yeri bulur. Arabada hoşuma giden kısım, tasarımı.  Tasarımı çok güçlü duruyor. Akıllı araç olarak geçiyor bu muhtemelen beğeneceği çok özellik olacaktır. Elektrikli olması da en büyük avantajı" dedi. Bir başka ziyaretçiyse, "Yabancı ülkelerin otomobillerini de takip ederim. Dizaynı bir harika eminim küresel bazda da rekabetçi olacaktır. Çok mutluyuz Türk olarak. Aracın dizaynı beni etkiledi, eminim içi de çok rahat ve başarılı olacaktır. Hedefimiz uluslararası piyasada rekabet etmesi bunu da sağlayacaktır. Çıktığında almayı deneyeceğim, Türkiye fiyatlarıyla 800-900 bin lira civarında olacaktır, bence gayet makul bir fiyat" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAVMTOGG Deneyim Merkezi
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