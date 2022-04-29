İstanbul Havalimanı'na bugün 193 bin yolcu bekleniyor

İSTANBUL - Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul Havalimanı'nda sabah saatlerinden itibaren yolcu bayram hareketliliği başladı. İstanbul Havalimanı'na bugün 193 bin 208 yolcu beklenirken, bin 253 uçuş gerçekleştirilmesi planlanıyor.



Mesai bitimiyle başlayacak bayram tatilini memleketlerinde ve tatil noktalarında geçirmeyi planlanan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren havalimanına gelmeye başladı. Güvenlik kontrolünün ardından terminale giriş yapan yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından paylaşılan verilere göre bugün havalimanından bin 253 sefer gerçekleşmesi planlanırken, 193 bin 208 yolcunun seyahat etmesi beklendiği ifade edildi.





HEM ŞAMPİYONLUK HEM BAYRAM



Hem bayram tatilini memleketi Trabzon'da geçireceğini ifade eden Yaşar Yağız, " Bu yıl çifte bayram yapacağız. İnşallah şampiyonluğu da kutlayacağız. Ama çok ciddi yoğunluk var. Malum Karadeniz sis var memlekette, uçaklar da iptal oldu. Herkesin bayramını kutluyoruz" diye konuştu. Yolculardan Adil Yurtsever ise, "Arnavutluk'tan geliyorum. Bayram ziyareti için büyüklerimizi yanına Tokat'a gidiyorum. Tokat Havalimanı yeni açıldı orada yoğunluk olduğundan dolayı, uçuşlar dolu. Ben şimdi Ankara'ya gideceğim, oradan da tekrar Tokat'a ulaşmaya çalışacağım. Son zamana bıraktığım için bilet bulamadım. Herkese sağlıklı, huzurlu bayramlar dilerim" dedi.