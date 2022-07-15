İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz sergisi

İSTANBUL - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda 'Türkiye Aşkına' adlı sergi açıldı.



15 Temmuz darbe girişiminin altıncı yılında İstanbul Havalimanı'nda 'Türkiye Aşkına' temasıyla sergi açıldı. Sergide darbe girişimi ve sonrasındaki olayları anlatan 24 fotoğrafa yer verildi. Alanda o gece şehit olanların eşyaları da sergilendi. 21 Temmuz tarihine kadar ziyaret edebilecek serginin dışında İGA İstanbul Havalimanı'ndaki LED ekranlarda ise 15 Temmuz gösterimleri yapılacak.