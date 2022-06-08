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 İstanbul Havalimanı'nda 36 kilogram kokainin yakalandığı operasyonlar kamerada

İstanbul Havalimanı'nda gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen iki operasyonda yaklaşık 36 kilogram kokain ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
08 Haziran 2022 Çarşamba 18:47
 İstanbul Havalimanı'nda 36 kilogram kokainin yakalandığı operasyonlar kamerada

 İstanbul Havalimanı'nda 36 kilogram kokainin yakalandığı operasyonlar kamerada

İSTANBUL,DHA- Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, 'İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi' üzerinden havayoluyla seyahat eden yolculara ilişkin risk analizi çalışması yapıldığı belirtildi. Bakü'den İstanbul'a gelecek olan uçakla seyahat eden yabancı uyruklu bir kişi, şüpheli olarak değerlendirilip takibe alındığı, 'Uçak Hava Takip Sistemi'nden izlenerek uçağın yanaşacağı körükte önlem alındığı kaydedildi. Ekiplerin şüpheli hareketler sergileyen ve Meksika-İstanbul uçuşuna ait başka bir yolcunun valizini alan şüphelinin ve beraberinde bulunan çantaların arandığı bildirildi. Yolcunun uçak altına verilen bagajlarının narkotik dedektör köpekleri ile kontrolü yapılırken, valizine narkotik dedektör köpeklerinin aşırı tepki vermesi sonucu x-ray taramasından geçirilen çantalarda, şüpheli yoğunluk tespit edildiği,  Gümrük Muhafaza Narkokim ekiplerince şüphelinin valizinde yapılan aramada yaklaşık 30 kilogram kokain ele geçirildiği bildirildi.

ÇOCUK KİTAPLARI VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN İÇİNE GİZLENMİŞ 6 KİLOGRAM KOKAİN YAKALANDI

Açıklamada ikinci operasyonda ise, Panama'dan Türkiye'ye, buradan da Nijerya'ya transit olarak gidecek olan bir yolcunun şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine yolcuya ait çantada yapılan aramada çocuk kitaplarının ve kozmetik ürünlerin içerisine gizlenmiş şekilde yaklaşık 6 kilogram kokain yakalandığı belirtildi.

Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

DHA

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