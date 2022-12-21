İstanbul Havalimanı'nda biyometrik geçiş sistemi

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle temasız bir yolcu deneyimi için Star Alliance Biometrik geçiş sistemini denemeye aldı. Bu hizmetle yolcular sistemin uygulanacağı seçili uçağa biniş kapılarından temassız geçebilecek.

THY sık uçan yolcu programı Miles & Smiles ve İGA İstanbul Havalimanı tarafından uygulanan biyometrik geçiş sistemi için İstanbul Havalimanı'nda özel bir altyapı kuruldu. Buna göre sitemin hizmete başlamasıyla birlikte THY yolcu programı Miles & Smiles üyesi yolcular, özellikle koronavirüs sonrası, sağlık ve hijyen önlemleri kapsamında sistemin uygulanacağı seçili uçağa biniş kapılarından temassız geçebilecek. Biyometrik kimlik kontrolü sırasında maske takarken de kimlik tespiti yapabilmesini mümkün olduğu için yolcular maskelerini çıkarmak zorunda kalmayacak.

SİSTEMİ KULLANMAK İÇİN KAYIT OLMAK GEREKİYOR

İstanbul Havalimanı'nda denenmeye başlanılan biyometrik sistemde hızlı bir kullanım kolaylığı sunuluyor. Bu noktada yolcular, mobil cihazlarında birkaç adım ile Star Alliance ve Turkish Airlines uygulamalarından Miles & Smiles üyelik bilgilerini girip kayıtlarını tamamlayarak Star Alliance biyometrik sistemi kullanmaya başlayabilecek. Kayıt yaptıran üyeler yolcular öz çekim (selfie) yaptıktan sonra pasaport ve kimlik bilgilerini doğrulayarak, hizmeti kullanacakları havayollarını ve havalimanlarını seçebilecek. Kayıt adımlarını ve işlemlerini tamamlayan Miles & Smiles üyesi yolcular, sistemi kullanan havayolları ile seyahat ettiklerinde, sistemin uygulandığı tüm havalimanlarında bu noktalardan istedikleri zamanda geçebilecek.