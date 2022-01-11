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İstanbul'un 6 ilçesinde kaçak silah atölyelerine suçüstü

İSTANBUL'da 6 ilçede 4, 7 ve 9 Ocak tarihleri arasında silah imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen atölyelere ve adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 62 adet silah, 4 adet tüfek ve çok sayıda silah parçası ve mermi ele geçirildi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Ocak 2022 Salı 11:18
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İstanbul'un 6 ilçesinde kaçak silah atölyelerine suçüstü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, "Silah İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; 4, 7 ve 9 Ocak tarihleri arasında 3 ayrı operasyonda Esenler, Bağcılar, Silivri, Esenyurt, Beylikdüzü ve Eyüpsultan'da tespit edilen merdiven altı silah atölyesi ve adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alınırken, atölye ve adreslerde yapılan aramalarda; 1 uzun namlulu tüfek, 2 uzun namlulu tüfek şarjörü, 122 fişek, 51 silah, 80 9 mm fişek, 50 av tüfeği kartuşu, 57 şarjör, 40 tabanca sürgüsü, 23 tabanca gövdesi, 16 kurusıkı tabanca gövdesi, 11 namlu, 5 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 1 tambur tipi av tüfeği şarjörü, 1 kurusıkıdan bozma silah, 1 silah yapımında kullanılan lazer makinası, 1 bilgisayar, 20 bin 695 lira para, silah yapımında kullanılan çok sayıda alet ve silah parçaları ele geçirildi. Yasadışı silah imalatı ve ticareti için kullanılan tüm atölyeler kapatıldığı öğrenilirken, gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından, "Silah İmal ve Ticareti" suçundan dün  sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. Ele geçirilen silah ve malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulSilahKaçak SilahAtölye
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